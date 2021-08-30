Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Специалисты назвали причины, по которым лучше отказаться от приобретения подержанных BMW

Специалисты назвали причины, по которым лучше отказаться от приобретения подержанных BMW

Associated Press

Автомобили этой марки стали чаще ломаться.

Эксперты назвали причины, по которым лучше отказаться от приобретения подержанных BMW.

Об этом говорится в 110km.

Автомобили марки BMW, с легкой руки экспертов в области и поклонников бренда, завоевали статус самых надежных и долговечных в мире. Однако так было раньше. В последние годы качество выпускаемых машин стало ниже, о чем регулярно говорят автомеханики.

Так, по их словам, автомобили немецкого производителя очень часто ломаются. В то же время найти нужную деталь катастрофически сложно. К тому же стоимость обслуживания постоянно ползет вверх, что делает содержание машины чрезмерно дорогим и многим водителям просто не по карману.

Конечно не все модели этой марки одинаково проблемные. Однако есть несколько поломок, которые встречаются практически у всех машин BMW. Первая из них — электроника. Чаще всего владельцы обращаются к специалистам из-за некорректной работы мультимедийной системы, стеклоподъемников и даже фар. Причина поломок скрыта в плохом дренаже, в результате чего вода попадает на контакты и выводит из строя электронику.

Также у немецких автомобилей проблемы с мотором (очень часто фиксируется его внезапная остановка) и ремнями. Рулевое управление и вовсе с каждым годом становится только хуже, и это при наличии огромного количества различных систем помощи водителю.

Не радует потребителей и подвеска, компоненты которой очень быстро выходят из строя. Еще одно замечание от автомехаников коснулось качества сборки, которое также не на высоте. По словам автомехаников, лучше выбрать модель 90-х годов выпуска, чем 2000-х. Она прослужит намного дольше и не вызовет массу проблем.

Также в список проблем BMW с пробегом попали стоимость владения, запчастей и ремонта, а также требовательность к обслуживанию.

Отмечается, что выходов у настоящего фаната BMW несколько. Первый — купить новый автомобиль в салоне, но это дорогое удовольствие, позволить которое себе могут единицы. Второй — арендовать автомобиль или оформить подписку. Тоже стоит недешево, зато освобождает от проблем с обслуживанием и ремонтом. Третий — поискать среди моделей 1970 — 1990-х годов. Чем старше — тем лучше. Цена такого автомобиля в хорошем состоянии будет с годами только расти. В любом случае, перед покупкой подержанного BMW надо досконально изучить проблемы и болезни конкретной модели, поколения и даже года выпуска. Или заручиться помощью специалиста.

Следующая публикация