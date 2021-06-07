Специалисты назвали способ, который позволяет охладить двигатель в жару

В теплое время года это встречается довольно часто.

Эксперты назвали способ, позволяющий остудить двигатель в жару.

Как известно, перегрев двигателя летом — явление нередкое, особенно в случаях попадания в пробку, когда двигатель снизу греет еще и раскаленный асфальт, а охлаждение мотора недостаточное или вообще неисправно.

Жара, неисправность термостата, течь в подводных патрубках или радиаторе — все это может привести к недостаточному охлаждению агрегата, и его перегреву. В этих случаях эксперты рекомендуют тщательно следить за показаниями приборов. Если стрелка датчика приблизилась к красной отметке, можно остудить мотор, не выключая его.

Эксперты советуют такой способ — включить печку на полную мощность и открыть окна, чтобы водителю не получить тепловой удар. Такие действия позволят выиграть время, чтобы припарковать автомобиль на обочине.

После того как машина остановилась, эксперты не советуют сразу глушить перегретый мотор. Двигатель лучше оставить включенным вместе с работающим обогревателем, это позволит постепенно снизить температуру силового агрегата.

Ранее были названы признаки, указывающие на неотложный капермонт автомобильного двигателя.

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