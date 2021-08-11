Специалисты определили, что действительно помогает против нагрева автомобиля летом

Специалисты определили, что действительно помогает против нагрева автомобиля летом

Под солнечными лучами авто внутри может нагреваться до 60 градусов.

Специалисты из самой большой общественной организации автомобилистов Европы ADAC определили, что действительно помогает против нагрева автомобиля в жару.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Даже если на улице нет сильной жары, припаркованный под солнечными лучами автомобиль быстро нагреется и в салоне может быть до 60 градусов Цельсия.

Чтобы определить, что лучше работает против прямых солнечных лучей, ADAC взяли семь одинаковых Dacia Duster. Четыре из них защитили от солнца брезентом, солнцезащитной пленкой, белой тканью и светоотражающим экраном.

Среди других трех была машина с тонированными боковыми и задними окнами, белое транспортное средство и обычный неподготовленный автомобиль. Их тестировали во время полудня в течение четырех часов, во время которых у них фиксировали температуру.

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Во время испытаний обычный Duster нагрелся до 53 градусов. Лучший результат показал автомобиль с брезентом, в котором зафиксировали температуру 43 градуса. Солнцезащитная пленка позволила прогреться до 45 градусов, светоотражающий экран — до 49 градусов, а белая ткань — до 50 градусов.

Подобная ситуация была и с машиной с тонированными окнами. Они снизили температуру внутри всего на два градуса. Однако окна предотвратили чрезмерному нагреванию поверхностей задних сидений. Без тонировки окон они должны были иметь 57 градусов, а так только 48 градусов.

Сравнивая белый автомобиль с черным, специалисты выявили, что цвет не очень влияет на температуру в салоне. Хотя на поверхности краски черного автомобиля было зафиксировали 65 градусов, а на белом автомобиле — только 44 градуса. Салон белого автомобиля был на 5 градусов прохладнее, чем черный.

Итак, эксперты определили, что на нагрев автомобиля внутри влияют темные поверхности. Руль и приборная панель могут нагреваться до 70 градусов, что может вызвать ожоги. Избежать таких температур помогает любая защита, которая была использована в ходе эксперимента.

Также, чтобы избежать чрезмерного нагрева, руль и панель можно накрыть. Кроме того, следует защитить от солнечных лучей детские кресла.

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