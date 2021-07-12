Специалисты рассказали, как часто нужно менять дворники на автомобиле

Специалисты рассказали, как часто нужно менять дворники на автомобиле

Как правило, водители это делают "на глаз".

Эксперты немецкого клуба ADAC рассказали, как часто нужно менять дворники на автомобиле.

Как правило, большинство водителей делают это "на глаз". Впрочем, специалисты выяснили, что у стеклоочистителей существует определенный интервал замены.

Коллеги из Германии установили, что старые дворники нужно менять на новые каждые два года. За время эксплуатации стеклоочистители не только изнашиваются в силу выполнения своих основных функций, но и страдают от воздействия солнечного света, уровня влажности воздуха и т.п. Иными словами, через два года дворники становятся тверже и теряют свои свойства.

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Впрочем, подобные выводы касаются в основном качественной продукции, так что не исключено, что плохие стеклоочистители могут начать выходить из строя раньше (даже через 4-6 месяцев после покупки). В таком случае водителю следует заменить щетки сразу же после того, как стало понятно, что они больше не отводят дождь так, как раньше.

Дворники являются обычными расходники, поэтому не стоит пренебрегать их заменой. В конце концов, они являются такой же важной частью оборудования безопасности автомобиля, как и ремни с "эир-бегами". Кроме того, изношенные стеклоочистители могут еще и преподнести неприятные сюрпризы вроде поцарапанного лобового стекла (такое бывает не часто, но все же случается).

Ранее рассказывалось о том, что Tesla запатентовала дворники-лазеры для электрокаров.

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