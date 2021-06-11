Специалисты рассказали, какие могут ждать проблемы с двигателем после покупки Renault Duster

Эта модель широко известна в Украине.

Специалисты рассказали, какие могут возникнуть проблемы с двигателем Renault Duster после его покупки.

Об этом сообщает AvtoSota.

Так, по отзывам автовладельцев к наиболее долговечному двигателю Renault Duster с большим ресурсом и мелкими болячками, которые редко, но все же появляются в процессе эксплуатации относится бензиновый силовой агрегат заводской серии К4М объемом 1,6 литра на 16 клапанов мощностью от 90 — 115 лошадок.

Итак, начнем с топливных форсунок двигателя, которые считаются достаточно долговечными, однако со временем они могут засоряться, что легко устраняется ультразвуковой чисткой.

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Подтекания масла сальником коленвала, из-под клапанной крышки или по ее болтам, а также резиновой прокладкой поддона является довольно обычным явлением. Также насос двигателя Renault Duster k4m 1,6 может привести к протеканию.

Если двигатель начинает вяло с опозданием реагировать на акселератор, то надо диагностировать датчик абсолютного давления (ДАД) во впуску.

Если двигатель Renault 1,6 К4М дергается при трогании, наблюдаются провалы в тяге, то неисправности могут быть обнаружены в бензонасосе — или его моторчик изношен, или засорился фильтр топливопринимателя. Также виновником могут быть неисправные свечи зажигания или катушки.

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А вот если двигатель K4M не заводится и отсутствует искра на катушках, то обычно беда заключается в неисправности датчика положения коленвала. Бывает, двигатель не заводится из-за выгорания клеммы бензонасоса или поломки его моторчика.

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