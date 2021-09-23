Специалисты рассказали, насколько возрастает расход топлива в авто во время дождливой погоды

Эксперимент был проведен на одной модели.

Эксперты рассказали, насколько возрастает расход топлива в дождливую погоду.

Отмечается, что причиной тому является лужи на дорогах. Они создают дополнительное сопротивление. Для того, чтобы поддерживать необходимую скорость, нужно затратить больше топлива, чем при поездок по сухому дорожному покрытию, передают "Аргументы и факты".

В качестве примера, был взят Renault Duster с турбированным мотором и вариатором. В Европе эта модель известна под брендом Dacia.

Так, производитель отмечает, что за городом этот автомобиль потребляет около 6 литров бензина А-95. На деле это оказалось верным только во время езды по идеальному асфальту в солнечную погоду со скоростью не больше 80 км/ч. Если же увеличить скорость всего на 10 км/ч, расход возрастет до 7-8 литров. Проведя нехитрые расчеты можно сделать вывод, что в случае увеличения скорости до 120 км/ч расход топлива обычного кроссовера может достигнуть показателей большого внедорожника.

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Когда машина едет по мокрой дороге, сопротивление растет еще значительнее. Во время езды по лужам под колесами возникает водяной клин — волна, образующаяся перед передней кромкой протектора, когда он отводит большую часть воды в сторону. Влияние водяного клина четко заметно, когда в лужу попадает одно из ведущих колес. Попытки машины преодолеть водные валы и приводят к увеличению потребления топлива. Во время езды по лужам необходимо снижать скорость еще для того, чтобы избежать аквапланирования, когда шина теряет сцепление с дорогой.

В результате эксперимента Duster на скорости 90 км/ч по мокрой дороге стал потреблять около 12-13 литров. Таким образом, показатель увеличился почти на треть.

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