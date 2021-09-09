Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Специалисты составили рейтинг китайских марок, которые производят качественные автомобили

Специалисты составили рейтинг китайских марок, которые производят качественные автомобили

Показатель определялся по количеству поломок на 100 приобретенных машин.

Китайское отделение компании JD Power опубликовало рейтинг марок, которые выпускают самые качественные автомобили в КНР.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

Список составлен на основе количества поступивших жалоб от владельцев новых машин в первые 90 дней после покупки машины и в течение трех лет владения. Каждой компании присвоено числовой показатель (количество проблем на 100 купленных автомобилей).

Рейтинг разбит на несколько категорий, в том числе и на сегмент массовых автомобилей исключительно китайских брендов.

Так, топ-10 местных марок возглавляет Changan, а в первую тройку также входят Chery и Lynk & Co (принадлежит Geely). Следом идут GAC, два суббренда Dongfeng, Jetour (входит в состав Chery), Oshan (Changan), Venuchia (Dongfeng), Geely и Roewe (SAIC). Примечательно, что в рейтинге нет не только Haval, но и никакой другой марки, принадлежащей Great Wall. В списке также отсутствует FAW и входящие в его состав суббренды.

© J.D. Power
J.D. Power

Также в исследовании упоминаются конкретные модели, которые специалисты JD Power отнесли к наиболее качественным. В категории компактных кроссоверов победил Geely Emgrand X3, а на второй строчке закрепился GAC GS3. Среди среднеразмерных SUV первое место занял Lynk & Co 05, за которым следуют Venucia Star и Changan CS75 Plus.

Ранее американские специалисты назвали самые надежные новые автомобили 2021-го модельного года.

Следующая публикация