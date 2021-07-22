Специалисты составили список моделей автомобилей с самой надежной подвеской

Здесь нашлось место для нескольких марок.

Эксперты составили список моделей автомобилей, которые могут похвастаться надежной подвеской.

Отмечается, что машины с крепкой и живучей подвеской, прежде всего, попадают "на службу" в такие категории транспорта как машины такси, служба доставки (пицца, интернет-магазины).

Так, среди авто, которые отличаются надежной подвеской, входят:

Renault Logan;

Nissan Almera;

Renault-Dacia Duster.

Подвеска первых двух моделей отличается простотой и надежностью, что делает эти машины незаменимыми в такси. А вот Renault Duster, благодаря высокой надежности и энергоемкости, раскрывает более полно свой внедорожный потенциал. Нередко Renault Duster встречается, как учебный автомобиль. Не последнюю роль здесь играет именно надежная подвеска.

К числу авто с надежной подвеской входит и Skoda Octavia. У чешской модели надежность подвески объясняется другими причинами. Техническая продуманность, с учетом габаритов автомобиля, дополнена применением качественных деталей в конструкции. Передняя подвеска имеет богатую систему рычага конструкции, обеспечена стабилизаторами в продольном и поперечном направлениях. Задняя подвеска выполнена по распространенной схеме — полузависимой балке с раздельными пружинами и амортизаторами.

motor.ru

Не обойтись в рейтинге надежности подвески без японских моделей. Здесь сразу 4 представителя:

Toyota Yaris II;

Toyota Yaris III;

Honda Civic VIII;

Toyota Avensis II.

Toyota

Замыкает список авто с самой надежной подвеской Subaru Forester и Hyundai Elantra.

"Лесник", получил надежную подвеску с учетом его принадлежности к машинам с полным приводом. Единственным нюансом при эксплуатации является относительно высокая цена деталей и работ в случае очередного ремонта. Что касается Elantra, то по сравнению с бюджетными моделями корейское авто получило подвеску с сочетанием высокого уровня комфорта и надежности.

Ранее эксперты назвали лучшие бюджетные подержанные авто по соотношению "цена-качество".

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