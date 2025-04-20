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Специалисты объяснили, почему нельзя ездить на зимней резине в летний период
Это вопрос не только комфорта.
Желание сэкономить и не менять зимнюю резину на летнюю в жаркий сезон очень рискованно для автомобилистов. Такая "экономия" может обернуться еще большими затратами, а также серьезной угрозой для безопасности.
Об этом пишет Автопилот.
Что происходит с зимними шинами в жару
Как объясняют автомеханики, в жаркую погоду и на раскаленном асфальте мягкая резина зимних шин быстро перегревается, теряет форму и жесткость.
увеличение тормозного пути
ухудшение сцепления с дорогой, особенно в экстренных ситуациях
склонности к аквапланированию во время дождя
неравномерного и ускоренного износа протектора
рост шума и расхода горючего.
Таким образом, даже если снаружи шина кажется пригодной для использования, летом она не обеспечивает надлежащего уровня безопасности.
"Желание сэкономить на сезонной замене иногда имеет обратный эффект. Из-за быстрого износа зимних шин в летний период их придется менять раньше, чем планировалось. А в случае аварии или потери управляемости автомобиля речь идет уже не о деньгах, а о человеческой жизни", - отмечают автомеханики.
Более того, страховые компании могут отказать в выплате компенсации, если будет доказано, что техническое состояние шин не соответствовало сезону.
"Зимние шины – это не всесезонное решение. Они созданы для выполнения конкретных задач и в конкретных условиях. Использовать их летом – значит игнорировать физику, рисковать безопасностью и повышать затраты в долгосрочной перспективе", – отмечается в материале.
Водителям советуют своевременно переходить на летние шины, адаптированные к высоким температурам и характеру летних дорог. Речь идет прежде всего о здравом смысле и безопасности.
Напомним, летний сезон обещает не только солнце и отпуска, но и новые испытания для вашего автомобиля. Если вы уже позаботились об основном — заменили шины, смазку и прошли ТО — обратите внимание на другие важные аспекты: систему охлаждения, кондиционер, тормоза и электронику . Это поможет избежать неприятных сюрпризов в дороге.