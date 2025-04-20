Специалисты объяснили, почему нельзя ездить на зимней резине в летний период

Автомобильные шины / © pixabay.com

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Желание сэкономить и не менять зимнюю резину на летнюю в жаркий сезон очень рискованно для автомобилистов. Такая "экономия" может обернуться еще большими затратами, а также серьезной угрозой для безопасности.

Об этом пишет Автопилот.

Что происходит с зимними шинами в жару

Как объясняют автомеханики, в жаркую погоду и на раскаленном асфальте мягкая резина зимних шин быстро перегревается, теряет форму и жесткость.

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увеличение тормозного пути

ухудшение сцепления с дорогой, особенно в экстренных ситуациях

склонности к аквапланированию во время дождя

неравномерного и ускоренного износа протектора

рост шума и расхода горючего.

Таким образом, даже если снаружи шина кажется пригодной для использования, летом она не обеспечивает надлежащего уровня безопасности.

"Желание сэкономить на сезонной замене иногда имеет обратный эффект. Из-за быстрого износа зимних шин в летний период их придется менять раньше, чем планировалось. А в случае аварии или потери управляемости автомобиля речь идет уже не о деньгах, а о человеческой жизни", - отмечают автомеханики.

Более того, страховые компании могут отказать в выплате компенсации, если будет доказано, что техническое состояние шин не соответствовало сезону.

"Зимние шины – это не всесезонное решение. Они созданы для выполнения конкретных задач и в конкретных условиях. Использовать их летом – значит игнорировать физику, рисковать безопасностью и повышать затраты в долгосрочной перспективе", – отмечается в материале.

Водителям советуют своевременно переходить на летние шины, адаптированные к высоким температурам и характеру летних дорог. Речь идет прежде всего о здравом смысле и безопасности.

Напомним, летний сезон обещает не только солнце и отпуска, но и новые испытания для вашего автомобиля. Если вы уже позаботились об основном — заменили шины, смазку и прошли ТО — обратите внимание на другие важные аспекты: систему охлаждения, кондиционер, тормоза и электронику . Это поможет избежать неприятных сюрпризов в дороге.