Список электрокаров, которые могут проехать больше всего километров на одном заряде: рейтинг на основе EPA

Список электрокаров, которые могут проехать больше всего километров на одном заряде: рейтинг на основе EPA

Первые шесть позиций занимают разные версии одного автомобиля.

Независимое агентство EPA определяет запас хода всех электрических автомобилей, которые есть на рынке, или скоро выйдут. С помощью их данных можно узнать, сколько сможет проехать любая модель на одном заряде.

На основе рейтинга EPA сайт InsideEVs создал список электрокаров, которые имеют наибольший и наименьший пробег. Он включает десятки моделей и в целом более 60 их версий.

Подборка начинается с Mazda MX-30, который, как ожидается, будет иметь всего 100 миль (161 км) запаса хода и заканчивается Lucid Air Dream Edition с диапазоном 520 миль (837 км).

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Есть лишь несколько моделей (обычно старых), которые имеют пробег менее 200 миль (322 км). Большинство автомобилей могут проехать на одном заряде от 200 до 300 миль (482 км).

Отмечается, что появляется все больше автомобилей с более 300 милями пробега, включая некоторые из Ford Mustang Mach-E, все автомобили Tesla и совершенно новые модели Rivian R1T/R1S.

Последние являются первыми в сегменте пикапов с 300 и более милями. В то же время одной из самых ярких новинок за последнее время стала первая в истории модель с диапазоном более 500 миль (804 км) — Lucid Air.

insideevs.com

Ранее сообщалось, что электрокар молодой компании превзошел рекордный запас хода Tesla.

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