Список лекарств и продуктов, которые могут повлиять на результаты алкотестера

Даже обычные продукты могут неожиданно повлиять на способность водителя пройти алкотест. Черный хлеб, йогурт и кумыс — лишь некоторые из продуктов, которые могут привести к обнаружению алкоголя в организме.

Об этом пишет UaMotors.

Даже если водитель не находится в состоянии опьянения, он может получить штраф и потерять права, если в его крови будет зафиксировано наличие алкоголя. В таком случае нужно будет пройти медицинское освидетельствование, а отказ от него приведет к автоматическому наказанию. Срок лишения прав может составить от 1,5 до 2 лет.

Изменения в законодательстве по поводу "нулевого промилле" вызвали много мифов. На самом деле, эти изменения были введены для того, чтобы снизить количество ошибок при измерении алкоголя, а не для того, чтобы разрешить водителям употреблять алкоголь. Однако строгие нормы проверки могут привести к тому, что даже трезвый человек не пройдет тест, поскольку некоторые лекарства или даже бутерброд с колбасой могут дать результат от 0,1 до 0,2 промилле.

Некоторые продукты могут повысить уровень алкоголя в организме, даже если вы не употребляете алкоголь. Например, "ромовая баба" может дать 0,3 промилле, а мятные леденцы — 0,2 промилле. Квас, кефир и безалкогольное пиво могут поднять уровень до 0,4 промилле, так же как и некоторые соки. Хотя показатели алкотестера не являются основанием для автоматического лишения прав, лучше избегать таких продуктов, чтобы не задерживаться на медицинском осмотре.

Напоминаем, ранее мы писали о том, что ученому, который помогал разрабатывать алкотестеры, запретили управлять автомобилем за то, что он не прошел тест на дороге.

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