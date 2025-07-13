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Список моделей авто, которые реже всего останавливает полиция
Полиция реже останавливает машины, которые не «выбиваются» из общего потока.
Далеко не все автомобили имеют одинаковые шансы быть остановленными полицией. Опытные водители знают: на дороге важно не только соблюдать ПДД, но и выглядеть «незаметно».
Об этом пишет UaMotors.
Если правоохранители не ищут конкретное авто, их выбор часто зависит от типа машины, ее внешнего вида и поведения водителя. Представитель патрульной службы недавно поделился перечнем моделей, которые почти никогда не попадают под проверку.
Машины с измененными техническими характеристиками, тюнингом, подозрительными деталями или в крайне плохом состоянии — первоочередные кандидаты на остановку. Авто с заводским внешним видом, наоборот, редко вызывает интерес. Именно поэтому обычные универсалы Skoda, Subaru, Mazda или минивэны Toyota и Mitsubishi практически не вызывают вопросов у патрульных.
Среди кроссоверов меньше всего внимания получают корейские модели SsangYong. Они не имеют агрессивного вида и не ассоциируются с рискованным поведением. То же касается Citroen Berlingo, VW Caddy и подобных фургонов. По статистике, владельцы таких авто придерживаются осторожного стиля вождения.
Отдельная категория — это модели Suzuki (Jimny, SX4, Vitara). Их владельцы, по наблюдениям патрульных, ведут себя на дороге спокойно. Хотя Grand Vitara из-за более массивного корпуса чаще привлекает внимание.
Французские хэтчбеки Peugeot и Citroen — еще один пример моделей, которые остаются незаметными. Они не ассоциируются с агрессивными водителями, поэтому останавливают их редко.
Однако ключевым фактором всегда будет человеческий фактор. Молодые или неопытные водители, таксисты, а также те, кто ведет себя слишком вызывающе или неуверенно, привлекают внимание независимо от модели. Небольшой аксессуар, например очки ночью, тоже может вызвать интерес. Итак, лучшая стратегия — это ездить аккуратно, не выделяться и держать авто в порядке.
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