Список моделей авто, которые реже всего останавливает полиция

Полиция / © Shutterstock

Реклама

Далеко не все автомобили имеют одинаковые шансы быть остановленными полицией. Опытные водители знают: на дороге важно не только соблюдать ПДД, но и выглядеть «незаметно».

Об этом пишет UaMotors.

Если правоохранители не ищут конкретное авто, их выбор часто зависит от типа машины, ее внешнего вида и поведения водителя. Представитель патрульной службы недавно поделился перечнем моделей, которые почти никогда не попадают под проверку.

Реклама

Машины с измененными техническими характеристиками, тюнингом, подозрительными деталями или в крайне плохом состоянии — первоочередные кандидаты на остановку. Авто с заводским внешним видом, наоборот, редко вызывает интерес. Именно поэтому обычные универсалы Skoda, Subaru, Mazda или минивэны Toyota и Mitsubishi практически не вызывают вопросов у патрульных.

Среди кроссоверов меньше всего внимания получают корейские модели SsangYong. Они не имеют агрессивного вида и не ассоциируются с рискованным поведением. То же касается Citroen Berlingo, VW Caddy и подобных фургонов. По статистике, владельцы таких авто придерживаются осторожного стиля вождения.

Отдельная категория — это модели Suzuki (Jimny, SX4, Vitara). Их владельцы, по наблюдениям патрульных, ведут себя на дороге спокойно. Хотя Grand Vitara из-за более массивного корпуса чаще привлекает внимание.

Французские хэтчбеки Peugeot и Citroen — еще один пример моделей, которые остаются незаметными. Они не ассоциируются с агрессивными водителями, поэтому останавливают их редко.

Реклама

Однако ключевым фактором всегда будет человеческий фактор. Молодые или неопытные водители, таксисты, а также те, кто ведет себя слишком вызывающе или неуверенно, привлекают внимание независимо от модели. Небольшой аксессуар, например очки ночью, тоже может вызвать интерес. Итак, лучшая стратегия — это ездить аккуратно, не выделяться и держать авто в порядке.

Напомним, ранее мы писали о том, что как узнать реальный пробег авто. Есть одна важная деталь, которая может выдать реальный износ транспортного средства.