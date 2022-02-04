Способен разгоняться до 400 км/ч: медики Дубая получили автомобиль за 3,4 млн долларов

Автомобиль очень мощный и нереально быстрый.

Самая быстрая в мире карета неотложной помощи появилась в Дубае. Это не какой-нибудь микроавтобус, а настоящий гиперкар — Lykan HyperSport.

Этот автомобиль арабский и считается самым быстрым серийным автомобилем. Теперь одно из таких авто будет выезжать на вызовы скорой в Дубай. Об этом сообщает издание Carscoops.

Максимальная скорость этого красавца – 400 км/ч, а до первой сотни он выстреливает всего за 2.8 секунды. Конечно, трудно представить того бедного пациента, который будет испытывать бешеные перегрузки во время такого разгона, но до больницы он доедет действительно быстро.

https://www.carscoops.com

Целесообразность этого автомобиля достаточно сомнительна, ведь почти на каждом здании в ОАЭ есть вертолетная площадка. Но если вспомнить, что именно здесь принято иметь все лучшее, все вопросы отпадают. Мало того, что это самая быстрая скорая в мире, да еще и самая дорогая, ведь Lykan HyperSport стоит более 3 миллионов долларов.

Теперь вместе с гиперкарами полицейских рядом будут работать и медики. По некоторым данным, власти Дубая планируют приобрести еще несколько редких гиперкаров для медицинских учреждений, но каких именно – пока не сообщают.

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