Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Способен разгоняться до 400 км/ч: медики Дубая получили автомобиль за 3,4 млн долларов

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Способен разгоняться до 400 км/ч: медики Дубая получили автомобиль за 3,4 млн долларов

https://www.carscoops.com

Автомобиль очень мощный и нереально быстрый.

Самая быстрая в мире карета неотложной помощи появилась в Дубае. Это не какой-нибудь микроавтобус, а настоящий гиперкар — Lykan HyperSport.

Этот автомобиль арабский и считается самым быстрым серийным автомобилем. Теперь одно из таких авто будет выезжать на вызовы скорой в Дубай. Об этом сообщает издание Carscoops.

Максимальная скорость этого красавца – 400 км/ч, а до первой сотни он выстреливает всего за 2.8 секунды. Конечно, трудно представить того бедного пациента, который будет испытывать бешеные перегрузки во время такого разгона, но до больницы он доедет действительно быстро.

© https://www.carscoops.com
https://www.carscoops.com

Целесообразность этого автомобиля достаточно сомнительна, ведь почти на каждом здании в ОАЭ есть вертолетная площадка. Но если вспомнить, что именно здесь принято иметь все лучшее, все вопросы отпадают. Мало того, что это самая быстрая скорая в мире, да еще и самая дорогая, ведь Lykan HyperSport стоит более 3 миллионов долларов.

Теперь вместе с гиперкарами полицейских рядом будут работать и медики. По некоторым данным, власти Дубая планируют приобрести еще несколько редких гиперкаров для медицинских учреждений, но каких именно – пока не сообщают.

Предлагаем ознакомиться: разлетаются по всему миру: в Дубае под открытым небом пылятся сотни элитных автомобильных "битков".

Следующая публикация