Способны преодолеть более 400 тысяч км: составлен список внедорожников, которые считаются наиболее надежными в Украине

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Внедорожники в Украине по-прежнему остаются достаточно популярными несмотря на большое потребление топлива, которое постоянно дорожает.

Высокий расход и высокие цены на топливо автолюбители пытаются компенсировать надежностью самих внедорожников. Поэтому, в первую очередь, все стараются купить именно надежные внедорожники.

Так, AvtoSota составила список внедорожников, которые считаются наиболее надежными в Украине. Ресурс двигателя и КПП способны преодолеть более 400 тысяч км.

Toyota Land Cruiser — отличный премиальный внедорожник, практичный, удобный и главное - надежный. При надлежащем уходе их двигатели могут служить 500 тысяч км. Подвеска автомобиля комфортабельная и отличается своим длительным ресурсом. Японские МКПП и АКПП служат даже больше, чем их двигатели.

toyota-global.com

Автомобиль подходит всем - как семейным людям, так и деловым. В любом случае эти машины обеспечивают своего владельца статусом "успешного человека". Значительная стоимость этих машин не пугает автолюбителей, большинство долгие годы пытаются собрать денег, чтобы приобрести себе этот автомобиль.

Nissan Patrol — в отличие от предыдущего автомобиля не обладает такими же премиальными качествами, зато он так же отличается своей великолепной надежностью.

Из-за своей прочной и надежной конструкции автомобиль часто закупали для армейских нужд.

Последние модели этого автомобиля имеют 400 сильный бензиновый силовой агрегат, который кроме всего обладает и отличной динамикой (6.5 секунд до 100 км/ч). Если вы предпочитаете дизель, то придется покупать предыдущие поколения, но это не проблема, ведь автомобиль славится своей надежностью, несмотря на возраст и условия эксплуатации.

Mitsubishi Pajero Sport — в 2021 году Mitsubishi Pajero Sport занимает верхние строчки рейтинга самых надежных внедорожников. Автокритики отмечают именно версию Sport, хотя спортивного в этом автомобиле ничего нет, но эта приставка звучит именно так.

Последние модели этого внедорожника стали более премиальными, но не потеряли своей надежности.

Найти вариант с МКПП сложно. Однако, и японская АКПП долговечна и неприхотлива. А полный привод работает безотказно. Соответствующий автомобиль создан для любых условий. Правда, цена на последние модели великовата, из-за чего вряд ли вы захотите ездить на нем по суровому бездорожью.

Ранее был составлен список надежных внедорожников, которые можно недорого приобрести на вторичном рынке.

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