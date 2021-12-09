Спрос вырос на 350%: обновленная версия самого популярного кроссовера среди украинцев бьет рекорды продаж

Она официально была представлена летом 2021 года.

Самый популярный кроссовер среди украинцев KIA Sportage бьет рекорды по продажам на рынке Южной Кореи.

Об этом сообщает The Korean Car Blog.

Спрос на обновленную версию этой модели вырос на 354,8%. Прирост с октябрем текущего года также значителен — 77,1%. Согласно свежему отчету компании за ноябрь, кроссовер стал самой популярной моделью KIA на домашнем рынке.

Рестайлинговый вариант KIA Sportage разошелся в ноябре в количестве 7 540 экземпляров и обогнал по объемам продаж в Южной Корее главного конкурента Hyundai Tucson, который тоже сравнительно недавно сменил поколение. Кроссовер KIA оставил позади и Hyundai Grandeur (6 764), а также другие автомобили местных марок: Sonata (4 845), Palisade (4 448), KIA Sorento (4 447), Genesis G80 (4 263) и KIA K8 (4 128).

На внутреннем рынке Южной Кореи кроссовер предлагается с 1,6-литровым бензиновым T-GDI, выдающим 180 лошадиных сил, двухлитровым дизелем GDI на 186 сил, а также с гибридной установкой на базе двигателя 1.6 с комбинированной отдачей 230 сил.

В Украине KIA Sportage доступен по цене от 532 321 грн. Именно эта модель стала самой популярной на украинском рынке новых машин по итогам ноября.

Добавим, что начальная версия нового KIA Sportage была представлена летом. Позже появились версии для рынка Европы и для США.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о том, какова альтернатива KIA Sportage на рынке.