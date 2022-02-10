Сразу полмиллиона автомобилей KIA и Hyundai могут сгореть: какие модели попали под масштабный отзыв

Эти автомобили скоро вернутся к дилеру на сервис.

Корейского производителя автомобилей Kia и Hyundai обязали провести отзывную кампанию своих автомобилей.

На этот раз проверка затрагивает полмиллиона автомобилей. Об этом на своем сайте сообщает Национальное управление безопасностью движения на трассах.

Под "прицел" агентства попали автомобили Sportage 2014-2016 годов выпуска, а также Kia K900 и Hyundai Santa Fe, реализовавшиеся в период с 2016 по 2018 год на американском рынке. Было обнаружено, что машины могут загореться даже в то время, когда двигатель не работает.

По предварительным данным, причиной возгорания может стать дефект в блоке ABS. В нем спустя некоторое время происходит короткое замыкание, которое и приводит к пожару. Но точного подтверждения еще нет.

За последнее время – это далеко не первая отзывная кампания корейцев. 642,3 тысячи автомобилей было отозвано в Корее 2019 года. Тогда к сервисам вернулись Grand Starex, коммерческий Porter 2 и микроавтобус Solati, у этих авто было проблемы с тем, что у них "плавали" обороты двигателя. В том же году из-за проблем с турбомоторами 2.4 и 2.0 Hyundai и Kia отозвали более 300 тысяч автомобилей в Канаде. Ремонт потребовался Hyundai Sonata (2011-2019), Santa Fe (2019) и Santa Fe Sport (2013–2018), Veloster (2019) и Tucson (2014, 2015, 2019), а также новым Kia Optima, Sorento и Sportage.

А совсем недавно, владельцы новеньких Hyundai Santa Fe обнаружили в своих авто необычный дефект. Когда автомобиль холодный, его виртуальная приборная панель переворачивалась на 180 градусов. Такую проблему сочли опасной, поэтому Hyundai пришлось отозвать 714 экземпляров Santa Fe с гибридной силовой установкой, которые были сделаны в период с 25 октября по 1 декабря 2021 года.

Напомним, какой автомобиль выбрать вместо кроссовера Hyundai Tucson.