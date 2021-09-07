Срывы поставок авто могут продолжаться еще несколько лет: крупнейшие немецкие производители дали неутешительный прогноз

Срывы поставок авто могут продолжаться еще несколько лет: крупнейшие немецкие производители дали неутешительный прогноз

В Volkswagen считают, что индустрии нужно увеличить производство, чтобы преодолеть дефицит чипов.

Проблемы с производством и поставкой автомобилей в мире могут продолжаться еще несколько лет из-за дефицита чипов. Руководители Volkswagen, Daimler и BMW дали неутешительные прогнозы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс считает, что дефицит чипов будет ощутим в течение следующих месяцев или даже нескольких лет. Причиной этого является то, что полупроводники пользуются большим спросом в мире.

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Ола Каллениус с Daimler считает, что дефицит чипов будет даже в следующем году, хотя и частично, но полностью его устранить не удастся до 2023 года. Гендиректор BMW Оливер Ципсе говорит, что кризис может длиться от шести до 12 месяцев.

Начальник отдела закупок VW Мурат Аксель заявил, что автомобильной индустрии во всем мире нужно увеличить производство примерно на 10%, чтобы преодолеть дефицит.

VW и Mercedes являются одними из производителей автомобилей, у которых в этом квартале из-за коронавируса останавливались заводы в Малайзии, которая в последние годы стала главным центром тестирования и упаковки чипов. Это произошло из-за остановки работы ключевых поставщиков полупроводников: Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV и STMicroelectronics NV.

Дисс сообщил, что VW надеется преодолеть проблемы в Малайзии до конца этого или следующего месяца. Полностью восстановить работу предприятий планируют в последнем квартале этого года.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита чипов Tesla вновь перенесла выпуск своей долгожданной модели.

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