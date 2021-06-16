SsangYong собирается вывести на рынок новый кроссовер: показаны первые изображения

Его появление ожидается в 2022 году.

Компания SsangYong поделилась своими планами на ближайшее будущее.

Так, на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя появились первые изображения нового кроссовера.

В декабре прошлого года SsangYong начал процедуру банкротства, но, к счастью, переговоры с группой потенциальных инвесторов на неопределенное время отложили этот процесс. И теперь, чтобы привлечь внимание акционеров, в компании представили планы на ближайшее будущее.

Разработка новых автомобилей занимает центральное место в этом процессе и достигается за счет снижения затрат и повышения эффективности системы производства и управления человеческими ресурсами.

Поэтому, SsangYong собирается вывести на рынок электрический кроссовер Korando e-Motion, который должен появиться в 2022 году. Производство новинки, которая должна открыть страницу "зеленых" машин этой марки, стартовало 14 июня. Уже даже появились и первые изображения этой модели.

media.ssangyonggb.co.uk

Как видно на рисунках, автомобиль представляет собой 5-дверный кроссовер с грубым внешним видом, выполненным по мотивам рамного внедорожника Korando образца 1996 года. У новинки будут похожи фары круглой формы и длинные "поворотники".

Новинка оснащена электромотором мощностью 190 л.с. и питается от батареи емкостью 61,5 кВтч. Она способна преодолеть расстояние более 300 км.

Ранее SsangYong показал обновленный внедорожник Rexton.

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