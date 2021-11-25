Стала известна дата дебюта обновленной версии культового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado

Новинку от Toyota представят в августе 2022 года.

Новое поколение рамного внедорожника,Toyota представит в августе следующего года. Как сообщают инсайдеры, Land Cruiser Prado окажется технически близок к представленному недавно Land Cruiser 300, при этом с двигателями все будет скромнее: линейку составят из компактных и маломощных моторов.

Об этом на своем сайте сообщает издательство AutoHome.

Автомобиль получил кодовое название J180 и будет построен на платформе TNGA-F, что означает, что Land Cruiser Prado будет иметь более низкий центр притяжения и станет немного легче своих предшественников. Этого удалось добиться благодаря использованию в конструкции большого количества алюминия.

Информации о новом внедорожнике немного, но кое-что есть. Известно, что передняя часть кузова получит LED оптику и большую агрессивную фальшь решетку. А вот внутри наконец-то Land Cruiser Prado перенесут в 21 век. Там появится полностью цифровая панель, большой дисплей и мощная аудиосистема JBL на 12 динамиков.

С двигателями пока неясно. По предварительным данным, новинка от Toyota будет доступна с атмосферным двигателем на 2.5 литра A25A-FKS на 205 л. и 250 Нм от Toyota Camry. Также будет возможность приобрести дизельный агрегат, но его характеристики не разглашаются. А будут работать они в паре с вариатором Direct-Shift CVT, что довольно странное решение. Но насколько правдива эта информация покажет только время.

Land Cruiser Prado выпускается с 1984 года и за это время он стал очень популярен, прежде всего за свою надежность и простоту эксплуатации. Автомобили используют для кардинально разных целей, но владельцы всегда остаются довольны.

Недавно, Toyota уже создала ажиотаж на рынке автомобилей, представив обновленную Toyota Tundra.