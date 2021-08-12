Стали известны цены на Skoda Fabia четвертого поколения, которая должна появиться в Украине

Модель будет представлена в четырех комплектациях.

Компания Skoda обнародовала цены на Fabia четвертого поколения.

Отметим, что обновленная версия этой модели была официально представлена в начале мая.

Новая Skoda Fabia создана на основе модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen, благодаря чему новинка стала больше по сравнению со своей предшественницей и предлагает теперь еще больше свободного пространства для пассажиров. В частности, новинка на 111 мм длиннее (4 108 мм) и на 48 мм шире (1 780 мм) по сравнению с третьим поколением Fabia. А колесная база выросла до 2 564 мм (+94 мм). Объем багажника под полкой вырос с 330 до 380 литров, а со сложенным задним рядом сидений — от 1 150 до 1 190 литров. Предложены колеса диаметром от 14 до 18 дюймов.

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Так, всего будет доступно четыре комплектации: Active, Ambition, Style и Sport.

В стандартное оснащение версии Active вошли 14-дюймовые стальные диски, бамперы и наружные зеркала в цвет кузова, галогенные задние фонари, светодиодные фары и ДХО, наружные зеркала с подогревом и электрической регулировкой, сиденья водителя с регулируемой высотой, кожаное многофункциональное рулевое колесо, кондиционер, автоматический свет с ручной функцией прихода/выхода из дома, Bluetooth, цифровой радиоприемник Swing с 6,5-дюймовым сенсорным экраном, возможность подключения USB и SD.

В Ambition добавят сворачивающийся чехол для багажника, 15-дюймовые легкосплавные диски, камеру заднего вида, кожаный рычаг ручного тормоза и рычаг переключения передач, передний центральный подлокотник, а также функцию SmartLink для радио Swing.

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В Style добавятся 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные противотуманные фары, основные светодиодные задние фонари, Keyless-Go, регулируемые по высоте передние сиденья с ручной регулировкой поясничной опоры, регулируемые наружные складывающиеся зеркала с подогревом и покрытием, датчик дождя, салонное зеркало с антибликовым покрытием, радио Bolero с 8-дюймовым сенсорным экраном и цифровой комбинацией приборов Skoda Digital Cockpit.

Sport дополняют 15-дюймовые легкосплавные диски Rotare, пакет экстерьера хрома и черного цвета, двухзонный климат-контроль, кожаное многофункциональное спортивное рулевое колесо, спортивные педали и передние сиденья со спортивными подголовниками.

skoda-storyboard.com

Дизели Fabia потеряла еще в 2018 году, поэтому и в арсенале новой модели есть только бензиновые двигатели серии Evo. Это трехцилиндровый атмосферник 1.0 MPI (65 или 80 л.с.), турботройка 1.0 TSI (95 или 110 л.с.), а также турбочетверка 1.5 TSI мощностью 150 л.с. с системой отключения половины цилиндров.

Все трёхцилиндровые двигатели мощностью до 100 сил агрегатируются с пятиступенчатой механической коробкой передач. Хэтчбеки с 110-сильным мотором имеют шестиступенчатую "механику" или семиступенчатый "робот" DSG, а 150-сильная топ-версия оснащена трансмиссией DSG по умолчанию. Самая мощная Fabia может разогнаться до "сотни" за 7,9 с и набрать максимальные 225 км/ч.

Цена на обновленную версию Skoda Fabia составит от 17 160 до 21 610 евро. На европейском рынке новые хэтчбеки Skoda Fabia появятся уже этим летом. На сегодняшний день компания произвела более 4,5 млн Fabia всех поколений. Что касается Украины, то у нас рестайлинговый вариант должен появиться в конце 2021 года.

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