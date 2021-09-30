Стали известны новые подробности о первом электромобиле суббренда Hyundai

Кроссовер Genesis получит режимы для дрифта и временного повышения мощности

Genesis раскрыла технические характеристики своего первого электрокара GV60.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Кроссовер будет доступен в вариантах с одним и двумя моторами, которые получат задний и полный привод соответственно. Стандартная модель, в которой мощность передается на задние колеса, будет иметь 225 лошадиных сил и 350 Ньютон-метров крутящего момента, тогда как версия с полным приводом — 314 л.с. и 605 Нм.

Полноприводная комплектация Performance получит 429 л.с. и 605 Нм в спортивном режиме, но также есть Усиленный режим, который повышает мощность до 483 л.с. и 700 Нм.

motor1.com

Однако последний может работать всего 10 секунд. Его можно включить с помощью специальной кнопки, установленной на руле. Это позволяет флагману GV60 разгоняться до 100 км/ч за четыре секунды.

Компания не удается в слишком много подробностей об интересном режиме дрифта, но говорит, что он "обеспечивает спортивную езду благодаря оптимизации распределения движущей мощности и тормозной системы".

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Электрокар будет доступен исключительно с аккумуляторной батареей на 77,4 кВт-ч с поддержкой быстрой зарядки до 350 кВт. Он поддерживает двустороннюю зарядку до 3,6 кВт.

Базовая версия с задним приводом сможет проехать 451 километр на одном заряде, тогда как ее эквиваленту с полным приводом хватит енерии на 400 км. Версия Performance будет иметь 368 км запаса хода.

Автомобиль через динамики будет выдавать поддельные звуки двигателя. Эта функция называется electric-Active Sound Design (e-ASD) и генерирует виртуальные звуки вождения в зависимости от скорости автомобиля, режима вождения и силы давления на педаль газа.

GV60 будет иметь 4515 миллиметров в длину, 1890 мм — в ширину, 1580 мм — в высоту, а его колесная база составит 2900 мм. Электромобиль доступен с 19-и 21-дюймовыми колесами, 11-ю цветами внешнего вида и пятью различными вариантах отделки интерьера. Цены будут раскрыты позже.

Ранее сообщалось, что Genesis GV60 будет заряжаться без проводов.

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