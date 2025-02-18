Стало известно, имеют ли право полицейские штрафовать водителей за электронные права в "Дії"

Согласно постановлению Кабмина, цифровые документы в "Действии" обладают такой же силой, как и оригиналы пластиковых прав.

В Украине активно развивается цифровой документооборот, и водители уже несколько лет могут использовать электронные версии водительских удостоверений и свидетельств о регистрации ТС через приложение "Дія". При этом некоторые водители сталкиваются с ситуацией, когда полицейские требуют физические документы, а в случае их отсутствия налагают штрафы.

Об этом пишет издание Автотема.

Согласно Правилам дорожного движения, водитель обязан иметь при себе действительные водительские права и по требованию полицейского их предъявить. Если это не сделано, предусмотрен штраф в 425 гривен. Однако постановление Кабинета Министров четко определяет, что цифровые версии документов в "Дії" имеют такую же юридическую силу, как и пластиковые оригиналы.

Таким образом, водители имеют право использовать электронные версии документов и полицейский не имеет права штрафовать за их отсутствие. Если же штраф все же налагается, то такие действия неправомерны, и суды часто отменяют подобные постановления. Поэтому водителям важно знать свои права и пользоваться электронными документами без страха получить штраф.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине водительское удостоверение выдается на 30 лет, но есть сроки для его замены. Важно вовремя обратиться за заменой во избежание штрафов и других последствий.

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