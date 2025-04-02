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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
277
Время на прочтение
1 мин

Стало известно, какие авто стали самыми популярными в 2025 году

Ford F-Series стал самым продаваемым авто в мире, обогнав Toyota Corolla.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Самые популярные авто 2025 года

Самые популярные авто 2025 года

В феврале 2025 года глобальный автомобильный рынок продемонстрировал неожиданные сдвиги: Ford F-Series прыгнул на 4 позиции и впервые за годы опередил Toyota Corolla, став самой продаваемой моделью мира. А вот Tesla Model Y продолжает терять позиции из-за падения спроса и проблем с инфраструктурой.

Об этом сообщает издание focus2move.

Уникальный отчет, охватывающий данные из 162 стран, выявляет стабильное доминирование традиционных бензиновых и дизельных моделей, хотя новые электромобили постепенно занимают свою нишу. Однако бренды типа BYD и Tesla сталкиваются с проблемами из-за нестабильной инфраструктуры зарядки и трудностей с цепями поставок, что замедляет их рост на глобальном рынке.

ТОП-10 самых продаваемых моделей в мире (февраль 2025)

  • Ford F-Series — 198 557 продаж (+91,1%).

  • Toyota RAV4 — 189 392 (+20,6%).

  • Toyota Corolla — 171 279 (-4,6%).

  • Honda CR-V — 134 453 (+8,8%).

  • Toyota Camry — 103 156 (+17,7%).

  • Kia Sportage — 96 508 (+5,7%).

  • Tesla Model Y — 95 956 (-41,8%).

  • Hyundai Tucson — 92 329 (-4,5%).

  • Toyota Hilux — 87 768 (+0,1%).

  • Toyota Yaris — 84 877 (+6,1%).

Напомним, на Украине появились автомобильные номера нового формата.

Дата публикации
Количество просмотров
277
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