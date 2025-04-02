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Стало известно, какие авто стали самыми популярными в 2025 году
Ford F-Series стал самым продаваемым авто в мире, обогнав Toyota Corolla.
В феврале 2025 года глобальный автомобильный рынок продемонстрировал неожиданные сдвиги: Ford F-Series прыгнул на 4 позиции и впервые за годы опередил Toyota Corolla, став самой продаваемой моделью мира. А вот Tesla Model Y продолжает терять позиции из-за падения спроса и проблем с инфраструктурой.
Об этом сообщает издание focus2move.
Уникальный отчет, охватывающий данные из 162 стран, выявляет стабильное доминирование традиционных бензиновых и дизельных моделей, хотя новые электромобили постепенно занимают свою нишу. Однако бренды типа BYD и Tesla сталкиваются с проблемами из-за нестабильной инфраструктуры зарядки и трудностей с цепями поставок, что замедляет их рост на глобальном рынке.
ТОП-10 самых продаваемых моделей в мире (февраль 2025)
Ford F-Series — 198 557 продаж (+91,1%).
Toyota RAV4 — 189 392 (+20,6%).
Toyota Corolla — 171 279 (-4,6%).
Honda CR-V — 134 453 (+8,8%).
Toyota Camry — 103 156 (+17,7%).
Kia Sportage — 96 508 (+5,7%).
Tesla Model Y — 95 956 (-41,8%).
Hyundai Tucson — 92 329 (-4,5%).
Toyota Hilux — 87 768 (+0,1%).
Toyota Yaris — 84 877 (+6,1%).
Напомним, на Украине появились автомобильные номера нового формата.