Стало известно, какие марки и модели авто пользуются наибольшей популярностью в TikTok

Первые две ступени принадлежат немцам.

Составлен рейтинг самых популярных марок и моделей авто, которые чаще всего используют поклонники социальной сети TikTok.

Соответствующее исследование провел автомобильный ритейлер из Великобритании — Дик Ловетт. Он проанализировал хэштеги, в которых упоминаются люксовые бренды автомобилей, и подсчитал количество просмотров на TikTok, использующих их.

Выяснилось, что по состоянию на 15 июня 2021 года, когда были собраны данные, самым популярным оказался BMW, который получил 22 миллиарда просмотров. Это более чем в два раза больше, чем у следующего по популярности бренда роскошных автомобилей, где расположился бренд Audi (9,3 млрд). Замыкает топ-3 списка Jaguar и его 6 млрд просмотров.

dicklovett.co.uk

Что касается моделей, то три наиболее популярных BMW в приложении — это спортивные модели M4, M3 и M 2. В Audi в тройке фигурируют — ТТ, А4 и R8. Аналогичная ситуация с брендом Jaguar, у которого в фаворитах XE, XF и F-Type.

Также интересно отметить, что пользователи сервиса мало интересуются кроссоверами и SUV.

Ранее был составлен рейтинг автомобилей, с которыми не хотят расставаться владельцы после 15 лет эксплуатации.

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