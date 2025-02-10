Стало известно, какие модели б/у авто чаще всего ввозили в Украину

Сравнительно с январем 2024 года ввоз подержанных машин уменьшился на 16%.

В январе 2025 года украинский автопарк пополнился 14 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 16% меньше по сравнению с январем 2024 года. Повышенный спрос на такие автомобили сохраняется, хотя общий объем ввоза уменьшился.

Об этом сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины в Telegram.

Среди подержанных авто наибольшую долю составляют бензиновые машины – 46,6%. На втором месте – дизельные авто (24,4%), среди электрических автомобилей, которых в январе ввезли 20,5%. Гибриды и автомобили с газобаллонным оборудованием занимают меньшую долю: 4,5% и 4% соответственно.

Средний возраст ввозимых машин составляет 10 лет, что означает, что на рынок поступают в основном подержанные автомобили.

Лидером по количеству регистраций среди ввозимых авто стал Volkswagen Golf. В ТОП-10 наиболее популярных моделей луны вошли такие автомобили, как SKODA Octavia, RENAULT Megane, VOLKSWAGEN Tiguan, AUDI Q5, VOLKSWAGEN Passat, NISSAN Leaf, TESLA Model Y, NISSAN Rogue и TESLA Model 3.

Напомним, в 2024 году украинцы купили почти 70 тыс. новых авто, что на 14,7% больше по сравнению с предыдущим годом.

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