Стало известно, какие модели подержанных авто из США самые популярные в Украине

В январе 2025 года в Украине зарегистрировано почти 2,6 тыс. подержанных легковушек из США, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил УкрАвтопром.

Среди них преобладают автомобили с бензиновыми двигателями (42%), на втором месте - электромобили (41%), а гибридные и дизельные авто составляют по 6%. Авто с ГБО имеют долю 5%. Средний возраст таких машин - 6,1 года.

Самыми популярными моделями среди подержанных авто стали:

TESLA Model Y – 331 ед.;

TESLA Model 3 – 307 ед.;

FORD Escape – 171 ед.;

JEEP Cherokee – 163 ед.;

NISSAN Rogue – 132 ед.

Напомним, в 2024 году украинцы купили почти 70 тыс. новых авто, что на 14,7% больше по сравнению с предыдущим годом.

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