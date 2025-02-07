Стало известно, какие модели подержанных авто из США самые популярные в Украине

Наиболее популярным стал электромобиль Tesla Model Y.
В январе 2025 года в Украине зарегистрировано почти 2,6 тыс. подержанных легковушек из США, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщил УкрАвтопром.
Среди них преобладают автомобили с бензиновыми двигателями (42%), на втором месте - электромобили (41%), а гибридные и дизельные авто составляют по 6%. Авто с ГБО имеют долю 5%. Средний возраст таких машин - 6,1 года.
Самыми популярными моделями среди подержанных авто стали:
- TESLA Model Y – 331 ед.;
- TESLA Model 3 – 307 ед.;
- FORD Escape – 171 ед.;
- JEEP Cherokee – 163 ед.;
- NISSAN Rogue – 132 ед.
Напомним, в 2024 году украинцы купили почти 70 тыс. новых авто, что на 14,7% больше по сравнению с предыдущим годом.
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