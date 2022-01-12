Стало известно, какие модели Skoda пользовались наибольшей популярностью в 2021 году

Определилась пятерка лидеров.

Компания Skoda назвала свои самые популярные автомобили по итогам 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, бестселлером чешского автопроизводителя в прошлом году стала Octavia , которая разошлась по всему миру в количестве 200,8 тысяч экземпляров (-22 процента по отношению к результату 2020 года). На втором месте – кроссовер Kamiq с показателем 120,7 тысяч штук (-6,1 процента). Замыкает тройку Karoq (119,2 тысячи).

В первую пятерку также попали Fabia и Kodiaq , продажи которых составили 99,1 и 98,6 тысяч единиц соответственно, причем спрос на Fabia просел на шесть процентов, а на Kodiaq – на 25,1 процента. Отдельно в компании отметили показатели электрического Enyaq , суммарный объем которого поставок составил около 45 тысяч экземпляров.

Как следствие, несмотря на пандемию и острую нехватку полупроводников, чешский бренд продал по всему миру 878,2 тыс. новых автомобилей в 2021 году. По прогнозам компании, уже во второй половине текущего года ситуация с электронными компонентами станет улучшаться, что положительно скажется на продажах новых машин.

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