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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
326
Время на прочтение
1 мин

Стало известно о скрытой кнопке в авто, которая может спасти жизнь

Секретная кнопка может стать ключом к выживанию во время аварии или пожара.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Авто

Авто / © Pixabay

Один из пользователей TikTok привлек внимание к малоизвестной, но потенциально жизненно важной функции авто. Его видео, которое быстро набрало популярность, демонстрирует скрытую кнопку, которая может помочь в критической ситуации.

Об этом пишет SUV News.

Речь идет о специальном механизме внутри багажника, который позволяет выбраться из автомобиля, если дверь заблокирована. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо сложить задние сиденья, добраться до багажного отделения и нажать кнопку экстренного открытия. Одно нажатие — и багажник мгновенно открывается, давая шанс на спасение.

Эта особенность может оказаться незаменимой при ДТП, пожаре или затоплении, когда традиционные выходы заблокированы. Хотя подобные ситуации случаются не часто, знание о такой кнопке способно спасти жизнь водителю и пассажирам.

Спасательная кнопка на сиденье авто / © скриншот с видео

Спасательная кнопка на сиденье авто / © скриншот с видео

К слову, ранее сообщалось о неожиданной функции солнцезащитного козырька в авто, которая удивила многих водителей.

Дата публикации
Количество просмотров
326
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