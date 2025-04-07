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Стало известно о скрытой кнопке в авто, которая может спасти жизнь
Секретная кнопка может стать ключом к выживанию во время аварии или пожара.
Один из пользователей TikTok привлек внимание к малоизвестной, но потенциально жизненно важной функции авто. Его видео, которое быстро набрало популярность, демонстрирует скрытую кнопку, которая может помочь в критической ситуации.
Об этом пишет SUV News.
Речь идет о специальном механизме внутри багажника, который позволяет выбраться из автомобиля, если дверь заблокирована. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо сложить задние сиденья, добраться до багажного отделения и нажать кнопку экстренного открытия. Одно нажатие — и багажник мгновенно открывается, давая шанс на спасение.
Эта особенность может оказаться незаменимой при ДТП, пожаре или затоплении, когда традиционные выходы заблокированы. Хотя подобные ситуации случаются не часто, знание о такой кнопке способно спасти жизнь водителю и пассажирам.
К слову, ранее сообщалось о неожиданной функции солнцезащитного козырька в авто, которая удивила многих водителей.