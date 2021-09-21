Стало известно, почему вспыхивал Chevrolet Bolt: GM решило проблему с электрокаром

Компания возобновила производство аккумуляторов.

General Motors объявила, что обнаружила корень дефекта, который вызвал возгорания аккумуляторов в некоторых Chevrolet Bolt.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Компания возобновит производство батарей с применением новых методов. GM обнаружила, что аккумуляторы вспыхивали из-за редкой комбинации двух дефектов, известных как "рваный анод" и "сложный сепаратор".

Компания сотрудничала с LG, которая поставляла батареи, чтоб проверить и улучшить качество и быть уверенными в их безопасности.

Аккумуляторные заводы LG также расширят возможности для предоставления GM большего количества аккумуляторов, чтобы поставлять автопроизводителю их заменяемые модули, которые, как ожидается, они смогут доставить дилерам уже в середине октября.

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General Motors предоставит приоритет заказчикам Bolt EV и EUV, автомобили которых были построены в течение определенного периода, в котором может быть больше всего дефектов. Пострадавших клиентов известят, когда им будут доступны запасные модули батареи.

Автопроизводитель также создает новый передовой пакет программного обеспечения для диагностики, что увеличит доступные параметры зарядки аккумулятора по сравнению с существующими инструкциями. ПО предназначено для выявления отклонений в работе аккумулятора, которые, по мнению GM, связанные с дефектом, что привел к пожарам.

Компания планирует выпустить еще одно программное обеспечение для диагностики, которое в конце концов вернет клиентов к возможности заряжать емкость батареи до 100%.

"Мы благодарны за терпение владельцев и дилеров, когда мы работали над решением этой проблемы. Возобновление производства аккумуляторных модулей — это первый шаг, и мы продолжим активно работать с LG. Кроме того, мы оптимистично настроены, что новое современное диагностическое программное обеспечение предоставит нашим клиентам большее удобство ", — сообщили в GM.

Ранее сообщалось, что General Motors советовало владельцам Bolt парковаться подальше от других автомобилей.

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