Стало известно, скольких водителей за месяц оштрафовали за отсутствие ремней безопасности

Размер штрафа составляет 510 гривен.
Патрульная полиция Киевской области за месяц инспекторы выписали 136 штрафов за нарушение этих норм.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
Обнаружив нарушения, полицейские штрафуют водителей по ч. 5 ст. 121 КУоАП, предусматривающей штраф в размере 510 гривен. В январе патрульные Киевщины выписали 136 таких штрафов.
Согласно ПДД, все участники дорожного движения обязаны пользоваться ремнями безопасности в автомобиле, даже на заднем сиденье, а также одевать мотошлем во время поездки на мотоцикле.
Напомним, в Украине заработает новая электронная система контроля за транспортом "еИнспектор".
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