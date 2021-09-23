Старая модель Tesla может выйти из строя из-за дождя: в электрокаре обнаружили серьезный дефект

Старая модель Tesla может выйти из строя из-за дождя: в электрокаре обнаружили серьезный дефект

Автомобиль имеет негерметичное уплотнение в одной из деталей.

Старый двигатель Tesla Model S может выйти из строя из-за дождя.

Об этом сообщает сайт InsideEVs со ссылкой на владельца электрокара Джейкоба Хауи, у которого произошел такой инцидент.

Мужчина владеет Model S 2014 года выпуска. За все время он никогда не заезжал в ней в водоемы, а просто однажды попал в сильный ливень.

Через неделю после этого его автомобиль неожиданно выключился во время движения. Хауи отбуксирован свою машину в сервисный центр, где обнаружили, что ее двигатель поврежден водой и требует замены.

Владелец Model S рассказал эту историю в Сети и оказалось, что такую же проблему имели еще несколько владельцев электрокара. В то же время гендиректор Tesla Маск ранее заявлял, что двигатель и аккумуляторные блоки герметичны, поэтому в них не может попасть вода.

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Мужчина ожидал, что Tesla будет придерживаться 8-летней гарантии и заменит мотор. Но ему отказали, ссылаясь на то, что авто было погружено в глубокую воду.

Хотя менеджер сервисного центра признал, что нет никаких доказательств этого. Впоследствии он согласился починить по гарантии часть деталей, но не весь двигатель.

Хауи общался с ведущим специалистом по ремонту автомобилей Tesla, который рассказал ему, что существует известная проблема с негерметичным уплотнением вокруг датчика скорости, который пропускает воду в мотор.

Владельца электромобиля возмутило, что об этом дефект могут знать в Tesla, но они не сообщают владельцев потенциально пострадавших авто и даже не выполняют гарантии на эти двигатели.

Владельцам ранних Model S советуют проверить свой автомобиль до окончания гарантии и убедиться, что датчик скорости и связанное с ним оборудование/уплотнители исправны, во избежание проникновения воды в двигатель и потенциальной его поломки.

Ранее сообщалось, что в Китае Tesla осудили за мошенничество.

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