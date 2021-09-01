Стартап презентовал амфибию на воздушной подушке, которая выглядит как спорткар

Будет изготовлено всего 60 экземпляров этого авто.
Стартап VonMercier представил амфибию Arosa, которая имеет воздушную подушку и выглядит как спорткар.
Об этом сообщает сайт Motor1.
Транспортное средство может двигаться на суше, воде и любом типе местности между ними. Компания утверждает, что это самый маневренный корабль на воздушной подушке в мире, потому что он использует запатентованную систему управления.
Поэтому подробности производительности пока остаются загадкой, но предыдущие варианты автомобиля могли достигать 120 км/ч. Он получит бензиновый агрегат, который будет питать три независимых электродвигателя.
Также у него есть аккумулятор, но его размер неизвестен. Ранее сообщалось, что он сможет преодолевать 193 километров со скоростью 64 километров в час, что больше, чем Mini Cooper SE.
VonMercier планирует изготовить только 60 экземпляров Arosa, каждый из которых будет стоить от 75 000 долларов.
Ранее сообщалось, что украинцы создали первый в мире военный электромобиль-амфибию.