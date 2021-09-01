Стартап презентовал амфибию на воздушной подушке, которая выглядит как спорткар

Стартап презентовал амфибию на воздушной подушке, которая выглядит как спорткар

Будет изготовлено всего 60 экземпляров этого авто.

Стартап VonMercier представил амфибию Arosa, которая имеет воздушную подушку и выглядит как спорткар.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Транспортное средство может двигаться на суше, воде и любом типе местности между ними. Компания утверждает, что это самый маневренный корабль на воздушной подушке в мире, потому что он использует запатентованную систему управления.

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Поэтому подробности производительности пока остаются загадкой, но предыдущие варианты автомобиля могли достигать 120 км/ч. Он получит бензиновый агрегат, который будет питать три независимых электродвигателя.

Также у него есть аккумулятор, но его размер неизвестен. Ранее сообщалось, что он сможет преодолевать 193 километров со скоростью 64 километров в час, что больше, чем Mini Cooper SE.

VonMercier планирует изготовить только 60 экземпляров Arosa, каждый из которых будет стоить от 75 000 долларов.

VonMercier

Ранее сообщалось, что украинцы создали первый в мире военный электромобиль-амфибию.

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