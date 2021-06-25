Старые авто уже начали продавать дороже новых: что будет с рынком подержанных машин

Старые авто уже начали продавать дороже новых: что будет с рынком подержанных машин

Стоимость авто с пробегом увеличивается во всем мире.

Полупроводниковый кризис и нехватка многих комплектующих привели к тому, что цены на подержанные автомобили стремительно растут.

Такая картина наблюдается во всем мире. Это связано с тем, что покупатели все чаще обращаются к рынку подержанных авто из-за нежелания долго ждать новую машину.

Согласно данным, за последние 12-18 месяцев стоимость подержанных автомобилей подскочила на 15-40%. В результате теперь автомобиль с пробегом может стоить выше своей первоначальной стоимости. Ранее такое сложно было даже предположить, теперь это реальность.

Реальный пример этой ситуации приводит Associated Press.

Так, пикап Toyota Tacoma SR 2019 выпуска продавался новым за 29 тысяч долларов. Сейчас автокомисионные площадки платят за подержанный автомобиль с пробегом 30 тысяч, а перепродают за 33 тысячи долларов.

За последний год цены на подержанные транспортные средства в среднем поднялись на 30%, согласно Black Book. Это создало много сумасшедших ситуаций, когда подержанные автомобили популярных моделей продают дороже, чем когда они были новыми. Эксперты нашли 73 модели автомобилей в возрасте от 1 до 3 лет, которые продаются на аукционах (где дилеры покупают их машины) по ценам выше их оригинального ценника, рекомендованного производителем.

Увеличение цен на подержанные автомобили составляло треть большого роста инфляции в прошлом месяце, сообщает Департамент труда США. Цены выросли до рекордных 10% в апреле и еще 7,3% в мае, поскольку инфляция подскочила на 5%, что является самым большим 12-месячным ростом с 2008 года.

Много моделей, среди “переоцененных”, оказались дорогими автомобилями и внедорожниками или очень популярными машинами, как высокопроизводительный пикап Ford F-150 Raptor, внедорожник Jeep Wrangler Unlimited 2019 Rubicon и эксклюзивный Mercedes G-Class AMG63. Но среди них есть и довольно “народные” машины, как Tacoma SR – самая дешевая версия самого популярного небольшого пикапа Toyota.

Все началось в апреле и мае прошлого года, когда американские автопроизводители были вынуждены закрыть заводы на восемь недель, чтобы помочь остановить распространение нового коронавируса. Это сократило производство, ограничив запасы, даже когда спрос оставался на удивление сильным. Заводы вернулись к работе быстрее, чем ожидалось, а тем временем производители компьютерных чипов перешли на производство полупроводников для телефонов, ноутбуков, игровых систем и другой бытовой электроники. Это создало дефицит автомобильных чипов, что вынуждает автомобильные компании временно закрывать заводы, оставляя дилеров без новых машин.

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Отсутствие новых транспортных средств и более высокие цены направили людей на рынок подержанных автомобилей, поэтому спрос там тоже вырос. Плюс, компании по прокату автомобилей, которые обычно являются источником большого количества подержанных автомобилей, дольше держат свои машины, поскольку не могут получить новые.

Но есть признаки того, что рост цен начинает замедляться. На прошлой неделе цены на подержанные машины выросли на 0,75%, что является самым низким недельным приростом за последние 17 недель. В то же время цены на пикапы и внедорожники выросли на 0,68%, что также является самым низким приростом за 15 недель.

Несмотря на то, что сейчас проблема кажется "далекой", украинцы часто обращаются к рынку США за подержанными автомобилями. Это означает, что рост стоимости старых транспортных средств может отразиться и на нас. Пока аналитики ничего не говорят о стабилизации ценовых колебаний.

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