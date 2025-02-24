Стиль вождения, который "убивает" мотор авто: эксперт опроверг распространенное мнение

В автосервисе рассказали, что стоит знать, чтобы продлить жизнь двигателю автомобиля.
Плавный и аккуратный стиль вождения автомобиля на самом деле может сократить срок службы его двигателя, однако есть нюансы.
Об этом пишет издание uamotors.
Со ссылкой на объяснение владельца автосервиса, в издании говорится, что стиль не "агрессивный", а наоборот, слишком спокойный может сократить срок службы двигателя.
"Когда ДВС работает недостаточно интенсивно, давление масла падает, что ухудшает смазку. Кроме того, низкие нагрузки могут привести к неэффективному сгоранию, вызывая стук силового агрегата и повреждение компонентов", – говорится в объяснении.
По его словам, двигатель постепенно теряет эффективность, что приводит к большему износу и возможному капитальному ремонту.
Что на самом деле приводит к капитальному ремонту двигателя
Также избыточные отложения углерода приводят к расходу масла и потере компрессии. Худший вариант развития событий – вкладыши коленвала полностью изнашиваются. В этом случае должен быть капитальный ремонт двигателя.
"С другой стороны, есть водители, которые давят педаль газа до упора и делают это всякий раз, когда садятся за руль. В этом случае повышается риск перегрева ДВС", – говорится в материале.
Высокие обороты быстрее сжигают масло, поэтому ускоряют порчу движущихся частей.
"Поршни, шатуны и клапаны подвергаются сильным нагрузкам, что ускоряет их износ. Однако периодическое увеличение оборотов двигателя действительно полезно, если это правильно. Каждые 2000 км нужно совершать поездку в течение часа с оборотами двигателя до 4500 об/мин", – говорится в материале для водителей.
Напомним, водители часто сталкиваются с тем, что их автомобиль не хочет заводиться. Чаще всего эта проблема возникает зимой, потому что аккумулятор "мерзнет". В таком случае некоторые советуют мигать фарами, чтобы "оживить" батарею, но на самом деле делать так не стоит.
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