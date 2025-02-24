Стиль вождения, который "убивает" мотор авто: эксперт опроверг распространенное мнение

В автосервисе рассказали, что стоит знать, чтобы продлить жизнь двигателю автомобиля.

Плавный и аккуратный стиль вождения автомобиля на самом деле может сократить срок службы его двигателя, однако есть нюансы.

Об этом пишет издание uamotors.

Со ссылкой на объяснение владельца автосервиса, в издании говорится, что стиль не "агрессивный", а наоборот, слишком спокойный может сократить срок службы двигателя.

"Когда ДВС работает недостаточно интенсивно, давление масла падает, что ухудшает смазку. Кроме того, низкие нагрузки могут привести к неэффективному сгоранию, вызывая стук силового агрегата и повреждение компонентов", – говорится в объяснении.

По его словам, двигатель постепенно теряет эффективность, что приводит к большему износу и возможному капитальному ремонту.

Что на самом деле приводит к капитальному ремонту двигателя

Также избыточные отложения углерода приводят к расходу масла и потере компрессии. Худший вариант развития событий – вкладыши коленвала полностью изнашиваются. В этом случае должен быть капитальный ремонт двигателя.

"С другой стороны, есть водители, которые давят педаль газа до упора и делают это всякий раз, когда садятся за руль. В этом случае повышается риск перегрева ДВС", – говорится в материале.

Высокие обороты быстрее сжигают масло, поэтому ускоряют порчу движущихся частей.

"Поршни, шатуны и клапаны подвергаются сильным нагрузкам, что ускоряет их износ. Однако периодическое увеличение оборотов двигателя действительно полезно, если это правильно. Каждые 2000 км нужно совершать поездку в течение часа с оборотами двигателя до 4500 об/мин", – говорится в материале для водителей.

Напомним, водители часто сталкиваются с тем, что их автомобиль не хочет заводиться. Чаще всего эта проблема возникает зимой, потому что аккумулятор "мерзнет". В таком случае некоторые советуют мигать фарами, чтобы "оживить" батарею, но на самом деле делать так не стоит.

Читайте также: