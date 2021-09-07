Стоимость компактных автомобилей за 18 лет выросла более чем на 60% — исследование

Стоимость компактных автомобилей за 18 лет выросла более чем на 60% — исследование

Прогнозируется, что средние цены будут расти еще некоторое время.

В Европе с 2002 по 2020 годы автомобили популярных В- и С-классов подорожали более чем в половину.

Об этом свидетельствует отчет немецкого сайта Automobilwoche.

Так, средняя цена на новые модели C-класса в Европе выросла на целых 63 процента с 2002 по 2020 годы, автомобили B-сегмента подорожали за тот же период на 59 процентов. Это явление может быть связано с большим количеством технологий и оборудования для обеспечения безопасности в современных автомобилях, с электрификацией, а также с преобладанием покупателей более дорогих комплектаций.

Это означает, что такие популярные модели, как Volkswagen Golf, Ford Focus, Opel Astra, Peugeot 308, Renault Megane или Toyota Corolla, вместо 18,4 тысячи евро в 2002 году теперь стоят почти 30 тысяч. Если исключить электрифицированные транспортные средства, цены на автомобили с ДВС за тот же период все еще выросли на 53 процента.

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И хотя рост весьма существенен, он не учитывает инфляцию. Используя калькулятор инфляции, получается, что 18 400 евро в 2002 году равны примерно 24 756 евро в 2020-м. Затраты на разработку современных автомобилей выше, чем они были два десятилетия назад.

Еще одним важным фактором является то, что люди более склонны покупать более дорогие варианты каждой модели по сравнению с прошлыми. Взять, например, европейский бестселлер Volkswagen Golf. Его средняя цена выросла на 22 процента в период с 2002 по 2010 годы и еще на 37 процентов в период 2010-2020 годов.

Учитывая, что через несколько лет автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями отойдут в прошлое, рост цен на автомобили будет продолжаться. Согласно последним прогнозам, в Европе батарейные электрокары будут дешевле, чем транспортные средства с ДВС, уже в 2027 году, благодаря экономии на масштабе и ожидаемой низкой стоимости аккумуляторов.

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