Стоит ли покупать китайское авто: все плюсы и минусы

Автомобиль

За последние годы автомобильный рынок Европы и Украины претерпел кардинальные изменения. Пандемия и экономические затруднения стали катализатором для стремительного наступления китайских автопроизводителей. Но вместе с привлекательной ценой покупатели получают ряд вопросов и опасений.

Об этом пишет UA.Motors.

Первое, что стоит осознать: современные китайские машины по надежности уже не уступают европейским. Технологии шагнули вперед, а сетования, как правило, касаются мелкой электроники.

Главная проблема — это не сам ремонт, а доступность запчастей и сервис. Покупка машины — только начало. У многих китайских брендов пока мало дилерских центров, особенно в регионах.

Ситуация с запчастями постепенно улучшается, но еще недавно владельцы MG могли ожидать элементарного ремонта месяцами — детали шли по морю из Китая. Сейчас сервис подтянулся, но вопрос остается актуальным.

Китайцы предлагают все варианты — бензиновые, гибридные и электрические. Однако, стоит знать, что бензиновые моторы у них, как правило, «прожорливее» европейских.

Китай вкладывает миллиарды в развитие электромобилей, а не в усовершенствование классических ДВС. Европейские и японские производители за десятилетие довели свои двигатели до идеала, а китайцы пока догоняют. В итоге экономия на покупке может обернуться частыми визитами на заправку.

С электромобилями ситуация иная: китайские модели часто удивляют запасом хода и эффективностью, не уступая Tesla.

В плане управляемости и комфорта отличия заметны. Китайские автомобили часто делают ставку на «мягкость» подвески, что не всегда идет на пользу устойчивости и предсказуемости поведения на дороге. Европейские инженеры давно обрели баланс между комфортом и динамикой, а китайцы только учатся.

Стереотип «Made in China» и безопасность

Психологический барьер — вот что по-настоящему мешало китайским маркам. Но стереотип «сделан в Китае — значит плохо» уходит в прошлое. Качество сборки и материалов у многих моделей уже не уступает европейским.

Производители активно проходят европейские краш-тесты, оснащают машины подушками безопасности и современными ассистентами, часто отвечая строгим стандартам Euro NCAP.

Несмотря на низкую цену автомобиля, страховка на китайскую модель может оказаться не дешевле, а иногда и более дорогой, чем на европейский аналог. Причина — все те же вопросы к сервису и стоимости ремонта.

Амортизация — еще один подводный камень. Китайские автомобили пока теряют в цене быстрее европейских. При продаже через несколько лет можно столкнуться с «неприятным сюрпризом». Вторичный рынок все еще относится к ним настороженно, и это следует учитывать при покупке.

Напомним, импорт подержанных авто в Украину продолжает расти: в октябре 2025 года впервые зарегистрировали 25,6 тыс. легковых автомобилей — на 8,4% больше, чем в сентябре, и почти на 54% больше, чем в прошлом. Спрос держится благодаря популярности электрокаров, хотя эксперты призывают проверять машины по VIN-коду перед покупкой.

Лидерами среди брендов остаются Volkswagen, Audi, Tesla, Nissan и BMW, а среди моделей — VW Golf, Tiguan, Passat и электрокары Tesla и Nissan Leaf. На рынок также зашли одиночные авто премиумкласса, что свидетельствует о росте спроса на роскошный сегмент.