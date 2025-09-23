Революция для электрокаров: Mercedes сделал то, во что никто не верил, и вот как это было

Mercedes / © pixabay.com

Одним из главных препятствий на пути массового распространения электромобилей остается опасение водителей, что заряд аккумулятора закончится раньше, чем они смогут найти зарядную станцию. Согласно данным опроса, 57% респондентов считают электрокары непригодными для дальних поездок. Однако команда инженеров Mercedes-Benz, похоже, нашла способ положить этому конец.

Об этом пишет Autoblog.

В конце августа они совершили впечатляющий тестовый заезд прототипа седана EQS. Автомобиль преодолел 1205 километров (749 миль) на одном заряде, проехав через Европу — от немецкого Штутгарта до шведского Мальмё. Что еще более впечатляюще, по прибытии бортовой компьютер показывал остаток хода еще на 137 километров.

Секрет рекордного заезда

Феноменальное достижение стало возможным благодаря экспериментальной технологии твердотельных аккумуляторов, разработанной в сотрудничестве с подразделением Формулы-1 Mercedes-AMG High Performance Powertrains и Factorial Energy. В отличие от традиционных литий-ионных батарей, твердотельные аналоги используют твердый электролит, что позволяет добиться значительно более высокой плотности энергии.

Эта инновационная батарея дает на 25% больше полезной энергии без увеличения физических размеров. Для управления изменениями объема во время циклов зарядки и разрядки инженеры интегрировали в конструкцию аккумулятора пневматические приводы, поддерживающие оптимальное давление контакта. Пассивное воздушное охлаждение помогает поддерживать оптимальную температуру.

«Твердотельный аккумулятор — это настоящий прорыв для электрической мобильности. Этим успешным заездом EQS на дальнюю дистанцию мы доказываем, что технология эффективна не только в лаборатории, но и на дороге», — заявил технический директор Mercedes Маркус Шефер.

Когда ждать прорыва?

Несмотря на значительный прогресс, не стоит ожидать появления подобной технологии в серийных электромобилях Mercedes в ближайшее время. По словам Шефера, цель команды — внедрить такие инновации в серийное производство до конца десятилетия. Однако этот рекорд доказывает, что будущее электромобилей не обязательно должно зависеть только от зарядной инфраструктуры, ведь технологические инновации могут изменить правила игры.

Напомним, страх разряженной батареи посреди дороги является одним из главных психологических барьеров для тех, кто рассматривает покупку электромобиля. Однако эксперты уверяют, что современные технологии делают этот процесс гораздо более безопасным, чем кажется. В отличие от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, электрокар не остановится внезапно.

Производители электромобилей ввели многоступенчатую систему предупреждений, чтобы дать водителю достаточно времени на реагирование. Первые уведомления появляются, когда заряд падает до 20-25%. Бортовой компьютер выводит сообщения, изменяет цвет индикатора и предлагает ближайшие зарядные станции. Когда заряд становится критическим (ниже 10%), система начинает ограничивать работу энергоемких, но не критических для движения систем, например климат-контроля.

Перед полной остановкой автомобиль переходит в так называемый «режим черепахи». Система значительно ограничивает мощность, снижая скорость и динамику разгона, что позволяет водителю безопасно съехать с дороги. Даже после остановки важные системы, как аварийная сигнализация, тормоза и гидроусилитель руля, продолжают работать от отдельной 12-вольтовой батареи, что позволяет обозначить свое положение на дороге.

Если электромобиль все же остановился, единственный выход — вызвать эвакуатор с платформой, поскольку классическая буксировка может повредить трансмиссию. Важно заранее предупредить диспетчера, что речь идет об электрокаре. Хотя полный разряд батареи не является крушением, следует избегать таких ситуаций, поскольку они могут негативно повлиять на долговечность аккумулятора. Полная остановка электромобиля представляет собой контролируемый процесс, разработанный для максимальной безопасности водителя.