Страховка после покупки авто: почему езда на старом полисе может дорого стоить

Автострахование

Реклама

В Украине полис обязательного автогражданского страхования закрепляется за самим транспортным средством, а не за его владельцем. Поэтому после продажи авто страховка формально остается в силе. Однако юристы предупреждают: это не всегда гарантирует новому владельцу реальную защиту.

Об этом сообщило издание «Дорожный адвокат».

Согласно ст. 16 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», все права и обязанности по полису переходят к покупателю. Договор действует до завершения срока, даже если в нем указаны данные предыдущего владельца.

Реклама

Впрочем, закон обязывает нового владельца в течение 15 дней уведомить страховую компанию об изменении. Необходимо предоставить свои персональные данные, чтобы полис оставался действующим и не возникало проблем при проверке или ДТП. Если этого не сделать, доказать право на возмещение может быть сложно.

Отдельный риск — право продавца досрочно расторгнуть договор (ст. 15 Закона). В таком случае страховая компания может отменить полис без ведома нового владельца. Фактически это будет означать, что водитель управляет авто без страхового покрытия.

Последствия могут быть серьезными: если водителя признают виновным в ДТП, а полис окажется аннулированным, все расходы придется покрывать самостоятельно. Сумма компенсации часто превышает стоимость машины. К тому же за отсутствие действующего полиса предусмотрен штраф (ч.1 ст.126 КУоАП).

Юристы советуют не рисковать и сразу после покупки авто переоформить страховку. Тогда только новый владелец будет иметь право менять условия или расторгать договор, а все данные будут внесены в базу МТСБУ. Это гарантирует законную защиту и исключает претензии полиции.

Реклама

Таким образом, закон позволяет ездить с ним до окончания срока действия, но существует риск внезапного аннулирования. Самый безопасный вариант — переоформить страховку на себя сразу после покупки.

Напомним, многие водители в Украине сталкиваются с проблемой трещин на лобовом стекле. Причины могут быть разными: от камня, отлетевшего из-под колес другого авто, до града или осколков во время обстрелов. Казалось бы, это мелочь, однако иногда из-за нее можно получить штраф от полиции.