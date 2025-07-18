Странный дорожный знак с "крылатым авто": что он означает

Дорожный знак с «крылатым авто» / © Фото из открытых источников

Реклама

Необычный дорожный знак с изображением автомобиля с «крыльями» на синем фоне часто удивляет водителей, путешествующих по Европе. Такой символ можно увидеть на автомагистралях Бельгии и Нидерландов — и имеет он вполне практическое значение.

Об этом пишет Ampercar.

Речь идет об информационном знаке типа GIII, который предупреждает об опасности аквапланирования. «Крылья» символизируют брызги воды из-под шин — это графическое олицетворение потенциальной потери сцепления с дорогой во время дождя.

Реклама

Что такое аквапланирование и почему оно опасно?

Аквапланирование — это явление, когда колесо автомобиля теряет контакт с дорожным покрытием из-за слоя воды. Протектор шины не успевает выводить избыток жидкости, и авто буквально «плывет» по поверхности. В этот момент управляемость полностью исчезает, что может привести к аварии.

Такие ситуации чаще всего случаются во время сильных дождей или сразу после них. Поэтому европейская полиция неоднократно призывала водителей снижать скорость в дождливую погоду и быть особенно внимательными к дорожным условиям.

Почему такого знака нет в Украине?

В украинском дорожном законодательстве нет отдельного знака для аквапланирования. Водители ориентируются на общий предупреждающий знак 1.15 «скользкая дорога», который хоть и не указывает прямо на воду, но сигнализирует о снижении сцепления, в том числе и из-за влаги.

Хотя дорожные знаки в Европе постепенно унифицируют и стандартизируют, в разных странах до сих пор сохраняются локальные различия, которые могут вызвать путаницу у путешественников. Если вы путешествуете на автомобиле за границей, не игнорируйте незнакомые дорожные знаки — даже если выглядят странно. Часто за нестандартным изображением скрывается критически важная информация для безопасного движения.

Реклама

К слову, ранее сообщалось, что на дорогах Германии появился новый знак, похожий на радиационную опасность. Его официальное название — ориентирный знак цифрового испытательного поля на автобане.