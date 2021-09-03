Subaru отзовет новые экземпляры популярной модели: какая причина

Компания призвала водителей не садиться за свои авто.

Японский автопроизводитель Subaru объявил об отзыве популярной модели — Impreza.

Об этом сообщает CNET.

Так, по словам компании, в сервисный центр могут отправиться 802 экземпляры этих автомобилей. Причиной отзыва является нижняя тяга, которая имеет плохой сварной шов, из-за которого она может сломаться и привести к контакту шины с колесной аркой.

В среду (1 сентября, прим.) Subaru заявила, что описанный сварной шов расположен рядом с соединительным швом между нижним рычагом подвески и перекладиной и может привести к частичному разделению двух частей. Сейчас производитель не знает об авариях или травмах, которые могли бы быть связаны с этой проблемой.

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Бренд планирует предоставить дилерам конкретные номера партии для проверки каждого из 802 потенциально затронутых автомобилей, которые выбиты на левом переднем нижнем рычаге управления. Уполномоченный продавец Subaru должен будет проверить деталь на предмет этих номеров, и, если она будет включена в отзыв, технический специалист заменит деталь бесплатно.

Subaru призвала владельцев не ездить на своих Impreza 2021 года до тех пор, пока не будет проведен этот обзор с конкретной инструкцией. Пока владельцы ждут отправленных по почте инструкций, они могут сначала проверить, входит ли их автомобиль в группу отзыва.

Ранее рассказывалось о том, что мировой автопроизводитель отзывает 25-летние машины в России.

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