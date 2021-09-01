Subaru представил новую версию кроссовера Forester, которая предназначена специально для бездорожья

Subaru представил новую версию кроссовера Forester, которая предназначена специально для бездорожья

Автомобилю увеличили клиренс и установили новые колеса.

Автопроизводитель Subaru представил новую версию кроссовера Forester, которая называется Wilderness и предназначена для бездорожья.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Таким образом модель присоединилась к семейству Wilderness, в котором уже есть универсал Outback. Ей немного улучшили внедорожные возможности благодаря защитному обвесу, который окружает бампер и арки колес, увеличению клиренса и изготовленными на заказ 17-дюймовыми черными колесами, которые имеют вездеходные шины.

Также читайте Как будет выглядеть первый в истории электрокар Subaru: компания показала официальные изображения

Также новинка получила рейлинги на крыше, которым увеличили грузоподъемность, и защитные пластины днища.

Внутри автомобиль скопировал оснащение Outback Wilderness. Он получил 8-дюймовый информационно-развлекательный экран и защитный комплект Subaru EyeSight, а также сиденья с кожаного, водонепроницаемого материала и более темную отделку.

Forester будет предлагаться с 2,5-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем мощностью 182 лошадиные силы и 239 Нм крутящего момента, который соединен с вариатором и полным приводом.

carscoops.com

Ранее сообщалось, что Forester Wilderness получит внедорожный режим трансмиссии X-Mode с различными настройками для езды глубоким снегом и грязью, корректирует работу двигателя и антипробуксовочная системы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку