Subaru проведет масштабную отзывную кампанию нескольких моделей: названа причина

Речь идет об экземплярах, выпущенных в 2015-2020 годах.

Компания Subaru объявила о масштабной отзывной кампании ряда моделей.

Об этом сообщает Consumer Reports.

Так, Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) согласовало отзыв 165 тысяч Subaru, выпущенных с 2015-го до 2020 года.

Отмечается, что причиной такого решения стали внезапные остановки мотора. Проблемы с топливным насосом высокого давления могут привести к перебоям в работе двигателя и помешать его запуску.

Неисправный насос ставился на актуальные кроссоверы Ascent и Forester, седаны и хэтчбеки Impreza, седаны WRX, универсалы Outback и купе BRZ/Toyota GT86 — на всех машинах дилеры бесплатно заменят деталь по гарантии.

"Пострадавшие автомобили могут быть оснащены топливным насосом низкого давления, произведенным в течение определенного периода времени, который может включать крыльчатку, изготовленную с меньшей плотностью. Если поверхность крыльчатки с более низкой плотностью подвергается сушке растворителем в течение более длительных периодов времени, на ней могут образоваться мелкие трещины. Эти трещины могут привести к чрезмерному поглощению топлива, что приведет к деформации крыльчатки. Впоследствии крыльчатка может деформироваться, что может привести к выходу из строя топливного насоса низкого давления ", — отметили в компании.

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Распознать проблемы с подачей топлива можно самостоятельно: мотор начинает работать неровно, отличается повышенными шумом и вибрациями, а на приборной панели загорается индикатор "Проверь двигатель". В Северной Америке всех владельцев дефектных Subaru сообщат о сервисной кампании в сентябре 2021 года. Станет ли отзыв "глобальным" — не сообщается.

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