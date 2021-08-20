Subaru заинтриговала появлением "самой внедорожной" версии Forester: видео и дата дебюта

Он будет представлен под шильдиком "Wilderness".

Компания Subaru в скором времени представит кроссовер Forester для тяжелого бездорожья.

Об этом сообщает Motor1.

В связи с этим, японский автопроизводитель решил заиитриговать появлением этой модели с помощью тизерного видео. Интересно, что на рынке Subaru Forester будет представлен под названием "Wilderness".

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Если шпионских снимков, оригинального тизера и дальнейшей утечки EPA было недостаточно, то собственный тизер Subaru ясно показывает заднюю фару и задний профиль Forester. Если внимательнее, можно даже разглядеть слово "Forester" вдоль бокового обвеса в фирменном цвете.

На тизерном ролике Forester "тестируют" на разных природных ландшафтах, в частности в лесу, на снегу и на каменистом бездорожье. Сама модель вполне показана только с высоты птичьего полета, с которой сложно что-либо разглядеть. Вероятно, Forester Wilderness получит те же доработки, что и версия Outback к нему.

motor1.com

Кроме этого, ему добавили защиту дна, увеличили дорожный просвет на 20 миллиметров и перенастроили подвеску для повышенной устойчивости на пересеченной местности. Еще одно новшество — внедорожный режим трансмиссии X-Mode с различными настройками для езды под глубокими снегом и грязью, которые корректируют работу двигателя и антипробуксовочной системы.

Официальная премьера Subaru Forester (Wilderness) состоится 2 сентября.

Линейка Wilderness создана для рынков Северной Америки. Outback Wilderness уже продается: его цена в США стартует от 36 995 долларов (2,8 миллиона рублей). За доплату в 1 845 долларов его можно дооснастить люком на крыше, мультимедийной системой с навигатором и 11,6-дюймовым экраном и системой автоматического торможения при движении задним ходом.

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