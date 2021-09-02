Суббренд Hyundai объявил о полном переходе на электромобили: когда это произойдет

Суббренд Hyundai объявил о полном переходе на электромобили: когда это произойдет

Он уже готовит восемь "зеленых" моделей.

Компания Genesis, которая принадлежит Hyundai Motor, объявила о полном переходе на электромобили.

Об этом сообщает Motor1.

Так, с 2025 года, каждая новая модель Genesis будет полностью электрической — батарейной или на топливных элементах. С последними, очевидно, поможет материнская группа Hyundai, которая экспериментирует с водородом уже много лет и как раз на днях собирается поделиться очередными достижениями и планами в этой области на форуме Hydrogen Wave.

Также в Genesis заявили, что в будущем будут прилагать усилия для разработки чистых электрических технологий, таких как новые системы топливных элементов с более высокой выходной мощностью и электрические системы, которые помогут повысить производительность.

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Кроме того, к 2030 году в модельном ряду Genesis будет уже восемь электромобилей. Судя по единому опубликованному тизеру, речь идет как о легковых моделях, так и о кроссоверах, причем все они получат фирменную двухъярусную оптику.

Марка рассчитывает, что к концу десятилетия сможет ежегодно продавать 400 тысяч машин без ДВС. Цель на 2035 — стать полностью углеродно-нейтральной компанией, то есть не только делать экологически чистые автомобили, но и компенсировать все вредные выбросы, образованные во время их производства.

Отметим, что первый серийный электромобиль появился в Genesis только этой весной. Это седан Electrified G80, построенный на базе топливного G80. Он получил двухмоторный полный привод совокупной отдачей в 370 л.с. и 700 Нм и батарею, заряда которой должно хватать примерно на 427 километров.

Недавно Genesis представила свой первый "чистокровный" электромобиль, который не имеет аналогов с ДВС — кроссовер GV60, который является техническим аналогом Hyundai Ioniq 5 и KIA EV6.

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