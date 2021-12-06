Суббренд Hyundai выпустит флагманский электрокроссовер: появились первые изображения

Новинка должна появиться в начале 2023 года.

Недавно компания Genesis представила стратегию компании, согласно которой все новые модели производителя должны использовать альтернативные источники энергии, а в 2030 году автопроизводитель полностью отказывается от двигателей внутреннего сгорания. Итак, первой полностью электрической моделью Genesis стала Electrified G80, после нее появился GV60. А вот уже в следующем году, компания должна "выкатить" новый флагманский кроссовер GV90.

Корейская компания уже занимается разработкой нового электрического кроссовера, который получит индекс GV90, об этом сообщает издание KCB.

Как рассказывает инсайдер, новинка займет свое место на степень выше GV80 и станет флагманом не только электронной линейки, но и среди внедорожников марки. Благодаря тому, что производитель будет выпускать автомобиль на платформе E-GMP, лежащий в основе таких моделей, как GV60, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 и других "электричек" корейских брендов, Genesis не только сэкономит значительную сумму денег, но еще и запустит внедорожник в производство уже в 2022 году. Первые модели можно будет приобрести в начале 2023 года.

Остальные характеристики, к сожалению, засекречены. Если посмотреть на тизер, становится понятно, что все электрические новинки объединяет фирменный дизайн передней части и особенно оптики. А вот как покажет себя новинка на дороге, мы узнаем в следующем году.

Напомним, что недавно Hyundai показало свое видение будущего электрического внедорожника.