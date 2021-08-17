Суперкар McLaren с мизерным пробегом продали на аукционе за рекордные 20 млн долларов

Суперкар McLaren с мизерным пробегом продали на аукционе за рекордные 20 млн долларов

Хотя изначально планировалось получить за него около 15 миллионов.

На аукционе Gooding&Company в Пеббл Бич с молотка ушел культовый суперкар McLaren F1 1995 года выпуска.

Об этом говорится на их официальном сайте.

Отмечается, что по оценкам аукционистов Gooding&Company, McLaren F1 1995 года выпуска, практически без пробега, должен был попасть к новому владельцу примерно за 15 миллионов долларов. Но финальная ставка в торгах превзошла самые смелые ожидания. Как следствие, McLaren побил все рекорды аукциона для категории "нью-таймер" — машин в возрасте от 25 лет. А также абсолютный рекорд нынешнего аукциона.

goodingco.com

Проданный за 20 465 000 долларов F1 имеет шасси №029. Всего было выпущено 106 экземпляров McLaren F1 и только 64 из них выполнили в модификации для дорог общего пользования. Этот экземпляр — единственный, окрашенный в цвет Creighton Brown, в сочетании с кожаной обивкой комбинации Light Tan и Dark Brown, все в коричневых оттенках. Трехместный суперкар имеет на одометре только 390 км. На момент выхода модели, McLaren F1 стоил от 800 тысяч долларов.

Разработанный F1 использует атмосферный 6,1-литровый двигатель V12 с центральным расположением, который генерирует 618 лошадиных сил мощности и 650 Нм крутящего момента. Обороты поступают на задние колеса через 6-скоростную механическую коробку передач. Суперкар имеет подтвержденную максимальную скорость в 386 км/ч и остается самым быстрым атмосферным серийным автомобилем по сей день.

Ранее рассказывалось о том, что McLaren представила гибридный спорткар нового поколения.

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