Porsche с рекордным пробегом выставили на аукцион в Великобритании

Автомобиль за шесть лет проехал 333 тысячи километров.

В Великобритании на приватный аукцион Bonhams выставили на продажу суперкар Porsche 911 Turbo S с рекордным для данной модели пробегом – 333 тысячи километров. В феврале коллекционеры смогут посоревноваться за автомобиль.

Единственный собственник смог наездить такой пробег всего за 6 лет. Эксперты уверены, что за него на аукционе можно получить от 60 до 80 тысяч евро. Об этом сообщается на официальном сайте Bonhams.

Автомобиль 2016 года выпуска. Все время он обслуживался на официальном сервисе Porsche, так что денег на него не жалели. Машина из салона стоила 160 тысяч евро (примерно 4 960 000 грн), из-за своей достаточно богатой комплектации. 911 Turbo S окрашен в редкий цвет British Racing Green, внутри вас встретит салон из красной кожи высшего сорта и раздвижная панорамная крыша.

https://www.bonhams.com

Конечно, проехав 333 тысячи километров на машине появились следы эксплуатации, но они совсем не критические и легко убираются, поэтому общее состояние более чем хорошее.

Кажется, что ценник за автомобиль с таким пробегом достаточно велик, но если учесть, что машина была у одного владельца, она не крашена и постоянно обслуживалась у официального дилера по регламенту, то переживать там не за что. Также важно помнить об автомобильном кризисе, машины значительно подорожали, а чтобы приобрести новое авто нужно ждать по меньшей мере 6 месяцев.

Напомним, что в США нашли Volvo, которая имеет пробег в 1,6 млн километров.