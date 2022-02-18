Suzuki и Toyota готовят шесть дешевых электрокаров, которые должны стать глобальными: что известно

Suzuki и Toyota готовят шесть дешевых электрокаров, которые должны стать глобальными: что известно

Пока известно только о трех рынках продаж.

Компании Suzuki и Toyota собираются разработать шесть бюджетных электромобилей .

Об этом сообщает Autocar.

Отмечается, что одним из них станет внедорожник под условным названием YY8, который японские марки планируют представить поближе к 2025 году – причем каждая готовит версию под собственным шильдиком. Для него, как и для остальных пяти новинок, основой станет масштабируемая платформа-скейтборд 40L.

В линейку из шести электромобилей, которые будут продавать по всему миру, войдут большой и среднеразмерный внедорожники, среднеразмерные кроссовер и минивэн, а также седан и некий автомобиль компакт-класса. Объединит их платформа 40L, предназначенная для "батарейных" машин разных размеров: по данным Autocar, на такой "тележке" уже базируются электромобили-близнецы Toyota bZ4X и Subaru Solterra, однако в рекламных целях она называется по-разному — e-TNGA и eSGP.

autocarindia.com

Сама платформа универсальна: ее модульная структура позволит выпустить целую линейку небольших машин, которые будут продаваться в Индии, Японии, а также в Европе.

Ранее сообщалось о том, что новый электрокроссовер от Toyota-Suzuki получит минимум две модификации, одна из которых будет моноприводной (с одним электродвигателем мощностью 138 л.с. и батареей на 48 кВт/ч), а вторая версия получит полный привод с двумя электрическими. двигателями с общей отдачей в 170 "лошадей".