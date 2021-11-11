Suzuki представила экономичный и одновременно очень дешевый хэтчбек

Автомобиль уже доступен для заказа.

Компания Suzuki презентовала бюджетную модель Celerio .

Об этом сообщает Motor.es.

Отмечается, что габариты этой модели составляют – 3 695X1 655X1 555 мм. Размер колесной базы – 2435 мм, что на 10 мм больше, чем у предшественника. Также новый Celerio оказался шире на 55 мм. Дизайн хэтчбека выполнен в стиле последних автомобилей марки. У него двухобъемный профиль, выдающийся передний бампер и большие фары овальной формы.

В основе Suzuki Celerio третьего поколения легла модифицированная версия платформы Heartect. Она используется производителем в таких моделях как Swift, Ignis и Wagon R. Родство с последним прослеживается невооруженным глазом – у Celerio 2 такие же дверные ручки, зеркала и ряд элементов интерьера.

motor.es

За счет увеличенного размера салон стал несколько просторнее, чем был у его предшественника. Кроме того, во втором поколении Celerio наконец-то оснастили полноценной мультимедийной системой (с 7-дюймовым дисплеем), которой заменили обычную магнитолу. Автомобиль стал просторнее, а его багажник вырос до 313 литров. Базовая комплектация Suzuki Celerio теперь включает в себя кондиционер, ABS и 2 подушки безопасности, а среди опций есть бесключевой доступ и парктроник.

motor.es

Новый Suzuki Celerio сохранил 1,0-литровый 67-сильный бензиновый двигатель, но был дополнен системой глушения во время остановок. Паспортный расход топлива снижен до 3,7 л/100 км. На выбор предлагают 5-ступенчатую механическую или роботизированную КПП.

В настоящее время Suzuki Celerio рассчитан исключительно на рынок Индии, где его уже можно приобрести. Стоимость Suzuki Celerio начинается от 6 700 долларов.

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