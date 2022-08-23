Suzuki представила компактный хэтчбек за 5 тысяч долларов: фото

Презентация одного из самых дешевых автомобилей в мире состоялась в Индии, где собирали два предыдущих поколения модели.

Об этом сообщает официальный сайт Suzuki.

Хэтчбек сохраняет довольно простой и сдержанный дизайн, разве что радиаторная решетка стала шире, а капот – выше. В его основе лежит более современная платформа Heartect от большего Suzuki Celerio.

Со сменой поколений автомобиль прибавил в габаритах и теперь достигает 3 530 мм (+85 мм) в длину, 1 490 мм в ширину и 1 520 мм (+45 мм) в высоту. Размер колесной базы – 2 380 мм (+20 мм).

Фото: Global Suzuki

Салон Suzuki Alto остается достаточно простым, хотя приборная панель теперь цифровая, а более дорогие версии Alto K10 стандартно укомплектованы кондиционером, 7,0-дюймовой мультимедийной системой, аудиокомплексом с четырьмя динамиками, ABS и двумя подушками безопасности. Объем багажника вырос почти вдвое – до 214 л. Комплектация включает в себя кондиционер, парктроник и аудиосистему с управлением на руле.

Фото: Global Suzuki

Suzuki Alto 2022 сохранил 1,0-литровый 67-сильный двигатель предшественника, но его дополнили системой глушения при остановках start/stop. Это снизило средний расход топлива до 4,0 л/100 км. На выбор предложены 5-ступенчатая механическая и роботизированная КПП. Автомобиль очень маневренный – диаметр его разворота составляет всего 9 м.

Для понижения себестоимости новый Suzuki Alto будут выпускать в Индии, и именно в этой стране он появится первым. С 2023 года начнется экспорт модели в другие страны. Что касается цены, то она составляет 4 995 долларов.

Читайте также:

В Норвегии разбили легендарную модель Lamborghini: фото

В автосалоне РФ модель LADA продается по цене топ-версии Toyota Camry в Украине

На украинском рынке появился компактный кроссовер за 21 тысячу долларов: фото